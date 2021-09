Prince Andrew sur le point de se remarier avec Sarah Ferguson malgré le scandale sexuel dans lequel il est impliqué

On l’entend depuis un moment et cela pourrait être vrai. Le prince Andrew et Sarah Ferguson devenus très proches, envisagent de s’unir à nouveau par les liens du mariage.

Ils ont divorcé en 1996, mais leur flamme l’un pour l’autre n’a jamais pu s’éteindre. En tout cas, c’est ce que pensent bon nombre de personnes puisque le duc d’York et son ex-femme continuent de vivre sous le même toit, d’honorer des représentations publiques ou de prendre part ensemble à des événements notables. Et, selon plusieurs sources, ils seraient encore plus proches aujourd’hui que jamais. Ce qui laisse déjà croire à un second mariage imminent pour l’ex-couple. Nous vous livrons plus de détails dans les lignes à suivre.

Une complicité indéfectible

Andrew, Sarah. Sarah Andrew. En dépit de leur divorce depuis près du quart d’un siècle, ils n’ont jamais pu se tenir à l’écart l’un de l’autre. Leurs amours et leur bonne entente sont restés inchangés. L’ex-duchesse d’York n’a jamais manqué de soutenir et de défendre le père de ses enfants malgré leur divorce. Alors que ce dernier est dans les viseurs de la justice pour agression sexuelle, il peut toujours compter sur le soutien indéfectible de son ancienne femme. Depuis 2019, le second fils de la reine d’Angleterre est pris dans une tempête suite aux polémiques qui ciblent Jeffrey Epstein. Dans le mois dernier, l’enquête prend une autre tournure lorsque Virginia Giuffre accuse le prince de l’avoir agressé sexuellement alors qu’elle n’avait même pas encore atteint la majorité lors des faits.

« Je tiens le prince Andrew responsable de ce qu’il m’a fait. Les puissants et les riches ne sont pas exempts de rendre des comptes », a laissé entendre la supposée victime du prince. Mais malgré de telles affirmations, l’ex-femme du duc d’York reste engagée dans le soutien de l’homme avec qui elle fut mariée pendant près de dix années. En juillet 2021, elle était déjà revenue sur la gentillesse et la bienveillance de celui qu’elle peut considérer comme son partenaire de longue date tout en spécifiant qu’elle n’abandonnerait pas son ancien époux, quel que soit le défi en face de ce dernier.

Un mariage imminent

Tout le monde peine à croire à cette soi-disant amitié qu’ils évoquent depuis un moment. Il n’est pas toujours évident, c’est même très rare, de voir un ex-couple avec une si grande attache et complicité. À la limite, ils restent des amis, rien de plus. C’est donc sans aucun doute, raisonnable que les médias et les observateurs considèrent leurs jeux comme un subterfuge. En tout cas, les rumeurs vont de bon train en grande Bretagne sur la possibilité de revoir l’ex-couple à nouveau réuni par les liens du mariage. Et cela, se confirment de plus en plus ces derniers jours puisque l’on a aperçu sur une photo prise par le prince Andrew lui-même à Balmoral les deux parents de Beatrice et Eugenie d’York, côte à côte.

En réalité, celui qui est considéré comme le fils privilégié de la reine d’Angleterre ne laisse plus son ex-femme d’une semelle malgré leur divorce depuis près de 25 ans déjà. Une telle proximité peut toute vraisemblablement laisser espérer une annonce prochaine de mariage. Une source a même confirmé que le prince et son ex-femme sont plus proches qu’ils ne l’ont jamais été et n’ont d’ailleurs, jamais cessé de s’aimer. D’après la même source, le couple aurait passé tout le confinement ensemble. Même si une autre source affirme après que la proximité remarquée ces derniers jours chez les anciens conjoints n’est rien d’autre qu’une expression de leurs soutiens l’un envers l’autre, on s’imagine difficilement qu’une flamme ne s’est pas allumée pendant tout ce temps qu’ils passent ensemble. Comme quoi, le contact crée de l’amour, et même s’ils ne s’aimaient plus après leurs divorces, ils éprouvent forcement encore quelques choses l’un pour l’autre aujourd’hui. On pourrait donc les revoir prononcer les vœux du mariage.