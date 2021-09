Matthieu Delormeau : « J’ai volé beaucoup d’argent », il fait son mea culpa sur le plateau de TPMP

Les téléspectateurs de Touche pas à mon poste ont eu droit à une séquence confession ce mardi 14 septembre. Lors de ce talk-show, Cyril Hanouna a demandé à ses chroniqueurs de raconter quelque chose qu’ils ont fait et dont ils ne sont pas fiers. Matthieu Delormeau a pris la parole et avoué avoir volé beaucoup d’argent à un de ses proches.

Confessions sur un vol qui date de longtemps

C’était un mardi pas comme les autres dans Touche pas à mon poste ce 14 septembre. Après un an d’absence dans le talk-show, Matthieu Delormeau a fait son retour ce 31 août et depuis lors, il est au centre de plusieurs polémiques, des coups de gueule et des clashs. On peut notamment parler ici des propos homophobes qu’il avait tenus à l’encontre du danseur Bilal Hassani, mais aussi de son attaque contre Valérie Pécresse. Il fait parler de lui une fois de plus, mais cette fois-ci en avouant quelque chose dont il n’est pas fier.

Au cours du talk-show de la 8, le présentateur Cyril Hanouna a demandé à ses chroniqueurs de se confesser sur quelque chose qu’ils ont fait et dont ils ne sont pas fiers aujourd’hui. Le beau blond a tout de suite pris la parole et a avoué avoir volé une forte somme d’argent à son père. En effet, alors qu’il était encore enfant, le chroniqueur se souvient que chaque soir lorsque son père rentrait du travail, il déposait sa veste et partait prendre un verre de whisky. Il y avait un porte-monnaie dans la veste et à chaque fois, il venait voler un billet. Le chroniqueur a dit qu’il le faisait quasiment tous les soirs. Des révélations faites avec regret. Lorsque Cyril Hanouna lui a demandé de quel montant il s’agissait, il a répondu qu’il ne s’en souvenait pas mais que c’était un gros montant et que ses parents n’étaient même pas au courant. Il a également dit que son père allait sans doute apprendre cela comme tout le monde devant son petit écran à la maison.

Mathieu Delormeau toujours en mauvais termes avec son père

Alors qu’il avait révélé durant le confinement que son père et lui étaient en froid depuis deux ans, la situation n’a toujours pas changé entre les deux hommes. Pendant cette pandémie du Covid-19, Matthieu Delormeau avait tout de même émis une réflexion dans laquelle il se disait être prêt à mettre un terme à leur brouille.

Il a souhaité ne pas avoir à se remettre à parler avec son père quand celui-ci se trouvera sur un lit d’hôpital à quelques pas de la mort. Il a d’ailleurs reconnu que son père est déjà vieux mais qu’il est orgueilleux. Donc cela veut tout simplement dire qu’il sait que ce sera à lui de faire le premier pas afin qu’ils puissent recommencer à dialoguer comme avant. Mais il avait également dit qu’il espérait que ces révélations feront réfléchir son père tout comme lui aussi ça lui fera réfléchir.