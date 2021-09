Que devient Caroline Tresca, l’ex-compagne de Philippe Caroit (Crimes parfaits) ?

Caroline Tresca, l’ancienne animatrice, actrice, comédienne et mannequin se consacre désormais à son métier de sculpteur et de peintre.

L’ancienne animatrice emblématique de France 3 a longtemps partagé la vie du célèbre acteur Philippes Caroit avec qui elle a eu un enfant. Dorénavant séparée de l’acteur à l’affiche de la série Crimes parfaits en 2008, elle devient peintre et sculpteur puis ouvre une galerie d’art.

Caroline Tresca : Qu’est-elle devenue ?

Caroline Tresca est l’ancienne épouse du célèbre acteur Philippes Caroit connu surtout pour des films tels que : Crimes parfaits, RIS police scientifique, Le Bleu de l’océan… En effet, ces deux acteurs se sont connus et ont vécu une vie commune de couple pendant de bonnes années. Ils ont eu ensemble une fille appelée Blanche. Malheureusement en 2008, le divorce vient mettre fin à leur relation. Depuis ce moment, chacun a pris son chemin et vit désormais comme bon lui semble.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Eric Bokhobza (@ericbokhobza)

L’ancienne animatrice de son côté se consacre entièrement à son métier de peintre et de sculpteur. « Je vais ouvrir, courant septembre, une galerie d’art près de Saint-Sulpice, dans le VIe arrondissement de Paris. Ce lieu permettra de présenter le travail d’une vingtaine d’artistes contemporains, notamment des jeunes que nous allons suivre en espérant trouver la perle de demain » avait-elle précisé courant l’année 2013. Alors à partir du mois de septembre 2013, elle ouvre une galerie d’art dans le 6 è arrondissement de Paris qui porte son nom : la galerie Caroline Tresca. Depuis lors, plusieurs artistes y exposent leurs œuvres artistiques. C’est donc cette vie de peintre et de sculpteur que l’écrivaine a choisi de mener dorénavant.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Philippe Caroit (@philippecaroit)

Caroline Tresca : qui était-elle ?

De son vrai nom Marie Caroline d’Indy, elle nait le 21 juillet 1959 à Angers. Elle fait d’abord ses études en droit et obtient une maitrise en 1980. Quoique juriste, elle se lance dans le mannequinat à partir de 1982. Avec le temps, elle abandonne sa carrière de mannequinat pour entamer à partir de 1986 une carrière d’animatrice. Parallèlement à son métier de journaliste, elle décroche un rôle dans un long métrage au cinéma. Au fil du temps, elle devient une animatrice emblématique sur France 3 et obtient le prix Sept d’or du meilleur animateur de télévision. Quelques temps après, elle cesse l’animation télé pour se consacrer à l’animation radio sur Europe 1. Elle décroche aussi le prix Galère d’or de la meilleure animatrice radio France. Autour des années 90, elle abandonne son métier d’actrice pour se consacrer au théâtre. Elle devient ainsi comédienne et joue dans plusieurs pièces de théâtre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Birthday (@_celeb_birthday)

Par ailleurs, elle se fait former en sculpture et a également appris la peinture en autodidacte. En 2003, elle fait son exposition à la Galerie Bouquière à Toulouse, en 2005 à la galerie Carré des Coignards à Nogent-sur-Marne, en 2007 à la galerie Arcourt à Paris, puis en 2009 au Carrousel du Louvre.

Elle a été d’abord femme de Roland Tresca qui est un homme d’affaires avec qui elle a eu deux enfants avant de devenir la femme du célèbre acteur Philippes Caroit jusqu’en 2008. Elle obtient également un enfant avec ce dernier avant que leur relation ne se brise par le divorce. Caroline a de même été réalisatrice de documentaires et reportages au profit de la chaîne France 2. D’un autre côté, elle est écrivaine, auteure de nouvelles et romans pour enfants (Folle enfance, Conseils de Célestin : je dis non aux jeux dangereux…).