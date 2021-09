Anthony Delon : son annonce sur la rupture de ses fiançailles d’avec Sveva Alviti, fait tant parler

Ce mardi 14 septembre, c’est une bien triste nouvelle qu’Anthony Delon a annoncée à ses fans sur Instagram. Alors qu’on les voyait déjà prononcer les vœux du mariage après leurs fiançailles, il y a moins d’un an, l’acteur franco-américain et l’actrice italienne Sveva Alviti ont décidé de faire cesser leurs relations. Nous vous donnons plus de détails dans cet article.

Anthony Delon : « il est temps pour moi d’annoncer la rupture de mes fiançailles »

Une histoire s’achève et une page se tourne pour Anthony Delon. C’est en tout cas ce que reflète sa publication sur instagram mardi 4 septembre 2021. Alors qu’il pensait avoir trouvé la femme de sa vie neuf ans après son divorce avec la première, Anthony Delon doit mettre fin à sa relation avec Sveva Alviti avec qui il s’est mis en couple depuis 2019. « Après plus d’un mois de séparation, il est temps pour moi d’annoncer la rupture de mes fiançailles avec mademoiselle Alviti et de lui souhaiter bonne chance pour la suite », avait-il écrit. C’est la surprise générale auprès des internautes puisque tout le monde voyait déjà les deux personnalités du cinéma se promettre devant les autorités compétentes qu’ils s’aimeront pour le meilleur et pour le pire jusqu’à ce qu’ils soient séparés par la mort. Mais hélas, les choses ne se passent pas toujours comme on veut les voir.

Comme toujours, les internautes ne sont pas restés indifférents face à cette situation que traverse l’acteur, seulement quelques mois après le décès de sa mère. Il a reçu des messages de soutiens de part et d’autre dès qu’il a posté sa publication.

Ils avaient pourtant de grands projets pour l’avenir

Si l’annonce de la séparation du couple a été un coup dur pour les fans, c’est notamment parce que les deux comédiens avaient de très grandes perspectives d’avenir. Mis à part leurs mariages, la comédienne italienne avait en tête de fonder une famille avec son désormais ex-fiancé. Dans une interview accordée au magazine italien Amica, Sveva Alviti laissait entendre son grand désir d’engendrer un enfant. Nul doute qu’elle faisait allusion à Anthony pour être le père. Elle espérait même que cela ne tarde pas à arriver puisqu’elle se sentait totalement prête à assumer la responsabilité de mère, consciente que ce n’est pas seulement le travail, le plus important.

Quant au fils d’Alain Delon, grand ami de Jean Paul Belmondo disparu il y a quelques jours, il était déjà investi dans le rôle de père et connaissait bien la joie qu’on y trouve. Père de trois enfants, la priorité d’Anthony Delon n’est certainement pas l’accueil d’un quatrième enfant. En tous cas, les fans auraient adoré voir la famille élargie. Pour le moment, on ignore les vraies raisons de la rupture de ces deux personnalités du monde cinématographique, mais qui sait, peut être qu’ils se comprendront à nouveau dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Après tout, une telle situation n’est pas insolite, on a vu plein de couples célèbres annoncer leurs séparations plusieurs fois, mais qui sont toujours ensemble ? Comme quoi, le cœur a ses raisons que la raison elle-même ignore !