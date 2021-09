Louane : « Quelle tristesse », elle pousse un énorme coup de gueule sur les réseaux sociaux

Ce mardi 14 septembre, sur le compte Instagram de l’association féministe ‘’Dis Bonjour Sale Pute’ qui défend des violences sexistes’’, la chanteuse Louane a repartagé une publication qui relate l’expérience d’une petite fille de 6 ans qui subit les attouchements d’un camarade. Louane pousse un énorme coup de gueule face à la réaction de la maitresse de la fille.

Le témoignage d’une mère qui relate qu’un camarade touche les fesses de sa fille de 6 ans

Une mère a contacté ce mardi 14 septembre l’association féministe Dis Bonjour Sale Pute pour lui notifier une situation alarmante au sujet de sa fille de 6 ans. En effet, Dis Bonjour Sale Pute a pour objectif de recenser les témoignages des personnes victimes de harcèlement sexuel et de violences sexistes afin de lutter en leur faveur. Le compte Instagram de cette association a 141 000 abonnés. C’est donc dans un souci de défendre son enfant que cette maman l’a saisie. Elle met en exergue le comportement dérangeant d’un camarade de classe qui ne cesse de toucher les fesses de sa fille de 6 ans qui a dû se plaindre auprès ses parents et de sa maitresse. Face à la plainte de l’enfant, la maitresse réagit en disant que sa fille fait des histoires. C’est donc cette phrase « l’enfant fait des histoires en refusant qu’on lui touche les fesses » qui a obligé la mère à se référer à l’association.

L’énorme coup de gueule de Louane face au témoignage de la mère

C’était le tour de Louane ce mardi de repartager avec ses abonnés sur son compte Instagram cette expérience désagréable, surtout la réaction de la maîtresse qui l’a beaucoup indignée. Sur ces entrefaites, elle rappelle le témoignage de la mère qui a été obligée d’écrire un mot à la maitresse qui dit que sa fille fait des histoires parce qu’elle ne veut pas qu’un autre garçon lui touche les fesses. Elle réagit vivement en commentant sa propre publication en ces termes : « Non mais, c’est sérieux ça ? « Faire des histoires » ? Même et surtout à 6 ans, on ne touche pas quelqu’un. Point. » La chanteuse a ensuite partagé une photo du mot que la mère a dû écrire à l’enseignante de sa fille. Louane s’est beaucoup affligée du fait que la mère soit obligée d’écrire un mot à la maîtresse. « Quelle tristesse d’être obligée d’écrire un mot à une enseignante pour qu’on laisse sa fille tranquille. Ça me fait peur. », avait-t-elle ajouté à ses propos. Il faut souligner que la chanteuse est mère d’une fille. Elle craint donc que sa fille ne soit rattrapée par ces genres de comportements désagréables pendant l’enfance que mêmes les enseignants qui sont les premiers éducateurs des enfants ne soient pas à même de réprimander les garçons contre ces comportements indélicats vis-vis de leurs camarades filles.

Ce post de la chanteuse a reçu une pléthore de commentaires dans les secondes qui ont suivi sa publication. Un abonné réagit en disant que c’est comme les garçons qui soulèvent la jupe des filles en primaire… Un autre déclare que ça rend dingue. Un autre encore affirme que la maitresse a eu une mauvaise réponse ou réaction envers cette maman et que c’était sûr qu’il n’y a pas de doute là-dessus. On peut également lire d’autres commentaires qui disent : « votre fille a vraiment raison, en aucun cas elle fait des histoires… Bravo à la maman pour avoir trouvé les mots justes dans sa réaction… Non, mais j’hallucine que les profs ne prennent pas ça au sérieux… C’est quoi cette maitresse… ».