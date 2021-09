Brigitte Macron : elle se confie sur sa relation avec Jean-Michel Blanquer, son « chouchou »

Jean-Michel Blanquer était l’invité de Cyril Hanouna ce mardi 14 septembre dans TPMP et l’ancien professeur est revenu sur les circonstances de sa rencontre la première dame et la relation qu’il a avec Brigitte Macron.

Cyril Hanouna a reçu le ministre de l’éducation nationale, Jean-Michel Blanquer ce mardi 14 septembre. L’ancien professeur a parlé de son travail en tant que ministre, mais aussi, il a parlé de sa relation avec la première dame de France. Il serait le chouchou de Brigitte Macron qui a eu un coup de foudre intellectuel pour lui. Au cours de son entretien dans le talk-show, il a rappelé le rôle que la femme d’Emmanuel Macron avait joué dans son accession au poste de ministre de l’éducation nationale.

Un coup de foudre intellectuel bénéfique pour Jean-Michel Blanquer

Jean-Michel Blanquer est considéré comme le « chouchou » de Brigitte Macron. Il n’était pas parti pour devenir ministre mais tout a changé pour le jour où la première dame l’a repéré sur les antennes d’Europe 1. Ce jour, le professeur était venu faire la promotion de son livre, la première dame était à l’écoute et elle a beaucoup aimer la façon avec laquelle Jean-Michel Blanquer s’exprimait. Selon la journaliste Nathalie Schuck, c’est exactement à ce moment que Brigitte Macron a eu un coup de foudre intellectuel pour l’écrivain. C’est après ça que l’épouse du président de la république a acheté l’ouvrage de l’écrivain et le soir elle a parlé de Jeam-Michel Blanquer a son mari.

Emmanuel Macron, lui aussi, est tombé sous le charme de ce professeur, puis quand le moment de constituer son premier gouvernement est arrivé, le chef de l’Etat, a nommé Jeam-Michel Blanquer au poste de ministre de l’éducation nationale. Reçu ce 14 septembre par Cyril Hanouna, le ministre s’est légèrement senti gêné d’avoir à parler de ses relations avec Brigitte Macron. Mais il a tout de même pu reparler des circonstances de sa rencontre avec la première dame avant les présidentielles de 2017. La chroniqueuse Isabelle Morini-Bosc qui avait commencé l’interrogation à propos de ce sujet, a poursuivi en demandant la nature des relations que le ministre a avec la première dame. Il a répondu en disant : « … elle est toujours respectueuse du domaine de chaque ministre ».

Brigitte Macron et le ministre de l’éducation : une cause commune

Le ministre a confié dans TPMP ce mardi 14 septembre que la première dame s’intéresse beaucoup aux sujets d’éducation des enfants et qu’ils avaient déjà mené des actions ensemble dans ce sens. Ils avaient par exemple effectué une action collective contre le harcèlement à l’école, sur le sujet des enfants malades. Ce mois de mai, Jean-Michel Blanquer et Brigitte Macron ont proposé plusieurs méthodes de lutte contre le fléau du harcèlement en milieu scolaire, un problème qui affecterait un collégien sur 10.

Le ministre et la femme d’Emmanuel Macron portent les enfants dans leur cœur. Mais pour la première dame, la protection des enfants en milieu scolaire est son cheval de batail. Elle a notamment fait plusieurs sorties pour parler du harcèlement scolaire. Dans une vidéo bouleversante publiée ces derniers mois, elle a dévoilé la lettre d’une jeune fille. Et à travers cette vidéo, elle a signalé que la situation ne s’était malheureusement pas améliorée avec le confinement. L’ancienne professeure a aussi tenu à rappeler que « …Les enfants et les adolescents doivent savoir qu’ils peuvent compter sur nous. Et nous serons là pour eux. » En parlant de nous, elle faisait allusion à elle et son mari.