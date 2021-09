Marion Game : « Je n’avais rien à faire avec cet homme », ses confidences sur son histoire avec Jacques Martin

La comédienne française Marion Game était l’invitée de Jordan de Luxe ce 15 septembre dans l’émission « L’instant de Luxe« . Elle est revenue sur son couple avec Jacques Martin. Une union qui a duré 4 ans mais dont elle ne garde pas que de bons souvenirs. L’actrice a donné quelques raisons pour lesquelles elle a quitté le présentateur télé en 1972. Elle s’est souvenue de cette histoire comme si c’était hier et cela prouve à quel point elle a été marquée négativement par cette relation avec Jacques Martin.

Marion Game et Jacques Martin : un couple qui n’aurait pas dû se former

Selon les propos de Marion Game, elle n’aurait jamais dû se mettre en couple avec Jacques Martin. Elle a partagé la vie de l’animateur de radio de 1968 à 1972. Des années lointaines que la comédienne de M6 n’est pas sur le point d’oublier car elle y garde de très mauvais souvenirs. Invitée dans l’émission « L’instant de Luxe » diffusée sur Télé Star play, l’actrice âgée de 83 ans a révélé avoir mis un terme à son histoire avec le célèbre animateur car elle ne supportait plus d’être dans une relation compliquée.

En gros, la raison de ce coup de tête était due au fait que pour la star de « Scènes de ménages » ce « n’était pas sa vie« , comme elle l’a déclaré à Jordan de Luxe. Elle est ensuite entrée dans les détails des raisons de cette rupture. Elle a confié que le producteur de télévision était trop autoritaire, qu’il cherchait à régner tout le temps. « Il ramenait sa gueule, tout le temps !« , c’est en ces termes que l’interprète d’Huguette s’est exprimée pour expliquer la situation qu’elle vivait dans son couple avec Jacques Martin.

Elle a tout de même avoué n’avoir pas souffert pendant toutes ces années, mais que c’était simplement une relation qui était à « côté de la plaque ». Elle a poursuivi en disant qu’elle « n’avait rien à faire avec cet homme » qui ramenait tout à lui et rien qu’à lui alors qu’elle avait sa carrière à poursuivre. Deux choix s’offraient à elle : rester en couple ou poursuivre sa carrière. Elle ne pouvait faire qu’un seul choix car son conjoint qui avait toujours rêvé de devenir acteur était jaloux d’elle et il ne supportait pas de la voir réussir là où il avait échoué. Pour le bien de sa carrière professionnelle, elle avait dû mettre un terme à leur relation.

Une rupture qui fait mal

Aujourd’hui, Marion Game ne regrette pas d’avoir quitté Jacques Martin. La jalousie qu’il éprouvait pour son succès au théâtre avait rendu leur relation toxique et insupportable pour la jeune femme de l’époque. En pensant à sa carrière et en tenant compte du fait que certaines disaient qu’il allait l’abîmer, l’actrice a quitté son conjoint. Jacques Martin de son côté n’avait pas bien accueilli cette rupture. La maman de trois enfants a confié que le célèbre présentateur télé de regrettée mémoire était malheureux et qu’il lui en voulait un peu. Toutes ses tentatives de la récupérer avaient échoué et il avait finalement fini par s’y faire. Puis quelques temps après, il s’était mis en couple avec Danièle Évenou.