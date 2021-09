Le prince Harry : voici les indices qui font croire que le Royaume-Uni lui manque !

Le prince Harry a fait un discours ce lundi 13 septembre en remerciement aux anciens combattants. Cette allocution a été dite pendant le lancement des Warrior Games. Mais le chef de la famille Sussex a utilisé des termes qui ont attiré notre attention. Dans ses mots, on pouvait lire son attachement pour le Royaume-Uni qu’il a quitté depuis plus d’un an aujourd’hui avec sa petite famille. Une question se pose : est-ce que le duc de Sussex est sur le point de rentrer en Angleterre ? Nous vous donnons la réponse dans les prochaines lignes.

Patriote britannique et fier

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Prince Harry (Info) (@harry.dukeofsussex)

Parti du Royaume-Uni depuis le 31 mars 2020, le prince Harry avait laissé ses titres de noblesse et sa vie de royauté derrière lui. Il est allé vers de nouveaux horizons avec son épouse Meghan Markle et leur fils Archie Mountbatten-Windsor. Il voulait ainsi échapper à la pression médiatique et s’éloigner des membres de la famille royale avec qui les rapports sont tendus depuis un bon bout aujourd’hui. Le prince Harry et sa petite famille ont d’abord atterri au Canada où ils ont passé quelques temps avant de s’installer définitivement aux Etats-Unis dans leur belle villa de Montecito en Californie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Prince Harry (Info) (@harry.dukeofsussex)

S’il aime la vie qu’il mène actuellement avec ses enfants Archie et Lilibet Diana, ainsi que sa femme, le petit fils de la reine Elizabeth II repense tout de même à son pays natal. Cela se vérifie avec une séquence de la vidéo partagée par nos confrères de Express. C’est aux côtés de la première dame des Etats-Unis, Jill Biden, ce lundi 13 septembre, que le prince Harry a apporté un réconfort aux anciens combattants et aux familles des militaires lors d’un événement virtuel pour célébrer les Warrior Games. Il a fait un discours pendant lequel il a été reconnaissant vis-à-vis des militaires blessés qui ont fait preuve de courage et d’engagement pendant la guerre en Afghanistan.

Il a fait preuve d’émotion devant la caméra en s’exprimant en ces termes : « Merci de nous inspirer, merci de nous montrer la voie, vous êtes des vrais combattants dans tous les paramètres de votre vie, par votre service, votre loyauté envers notre pays… Et notre pays est plus fort que jamais. Cela me rend extrêmement fier« . Un discours qui a retenu l’attention de plus d’un. Les termes qu’il a utilisés pendant son allocution ont témoigné clairement de son amour pour son Royaume-Uni natal.

Forte probabilité sur le retour du Prince Harry en Angleterre

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Prince Harry & Meghan Markle 💖 (@harry_meghan_sussex)

D’après une source proche de la famille royale, le mari de l’actrice américaine qui a joué dans Suits : Avocats sur mesure se prépare à retourner au Royaume-Uni. La principale raison de ce retour serait le tournage de son prochain documentaire intitulé Heart of Invictus. Cette même source a également indiqué au Daily Mail qu’il viendra avec une petite équipe de tournage pour ainsi rendre possible la diffusion de ce documentaire. Cela permettra ainsi au public de voir le gros travail qu’il faut abattre pour la réalisation des Invictus Games. Le duc de Sussex aurait même déjà conclu un accord avec la plateforme de streaming Netflix.

À son arrivée en Angleterre, il devrait d’abord se rendre à Stanford Hall, où se trouve le centre de réadaptation de l’armée pour les soldats. Puis il ira saluer sa grand-mère la reine Elizabeth II.