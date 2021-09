Kendji Girac : accusé d’avoir « bâclé », suscite de vives réactions auprès de ses fans qui ne décolèrent pas

Kendji Girac était convié à donner une prestation au festival des Musicales du parc des oiseaux, dans l’Ain, mais hélas, l’artiste a déçu ses fans. Ces derniers attendaient vraiment plus du chanteur, mais il n’a fait que 50 minutes sur scène et est parti sans dire au revoir. Une attitude que ses mélomanes n’ont pas du tout appréciée et l’ont fait savoir sur les réseaux sociaux. On s’est retrouvé après ça dans un match de « qui dit la vérité« . D’un côté on avait le manager de l’artiste qui accusait les organisateurs du festival d’avoir réduit le temps de prestation de son chanteur. D’un autre côté, on avait le directeur du festival qui a démenti les propos les propos de la production de l’artiste. Ce qui n’a rien changé au mécontentement des spectateurs.

Un concert trop court pour ce prix

Kendji Girac s’est produit ce samedi 11 septembre au festival des Musicales du parc des oiseaux dans l’Ain. Sa prestation n’a pas été à la hauteur des attentes des spectateurs qui étaient venus nombreux pour vivre le spectacle en direct. Alors programmé pour un double concert ce jour (un dans l’après-midi et un autre en soirée), l’artiste n’a fait que 50 minutes sur scène et a également fait preuve de plusieurs manquements. Les fans qui s’attendaient à un concert exceptionnel, sont rentrés étant vexés. Pour 65 euros la place, les attentes des admirateurs du chanteur n’ont pas été satisfaites.

En premier lieu, les fans ont jugé que 50 minutes étaient extrêmement petites pour un show qui leur a valu 65 euros le ticket. Selon eux, ils auraient eu au moins droit à un spectacle de deux heures. Leur déception a été encore plus grande avec l’attitude de l’artiste. L’artiste n’a même pas pris la peine de leur dire au revoir avant de quitter la scène comme un voleur. Il avait « la grosse tête« . En plus de ça, le public s’attendait à un concert chaleureux, mais l’artiste n’a même pas communié avec lui pendant sa prestation. Même si certains ont dit que le spectacle était beau, l’épineux problème de la durée du concert pour 65 euros est revenu. Les fans déçus ont ainsi exprimé leur colère sur la page Facebook du festival.

Le manager défend son artiste

Pour répondre à ces différentes accusations, le manager de Kendji Girac s’est exprimé dans les colonnes du Progrès en défendant son artiste. Il accuse les organisateurs du festival de n’avoir pas assez communiqué avec l’équipe de l’artiste car il se disait que les spectateurs avaient reçu l’information selon laquelle son artiste n’allait pas faire plus de 50 minutes sur scène. Il a continué en disant que cette réduction du temps de prestation était due au fait que la production du festival avait voulu faire deux concerts le même jour avec l’artiste. Pour calmer la colère des fans, Hakim Nassouh a annoncé que les spectateurs déçus allaient être « conviés à un nouveau concert« .

De l’autre côté, le directeur du festival a rejeté tous les propos du manager. Il a déclaré qu’ »à aucun moment lors des discussions avec le producteur, il a été évoqué une réduction de la durée normale des deux représentations« . Et avant cela, il avait déclaré que cela ne dépendait pas de la volonté de l’équipe de production du festival. Espérons que l’offre du manager contentera les nombreux fans déçus.