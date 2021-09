Jalil Lespert : hué lors de l’hommage rendu à Johnny Hallyday

C’était l’inauguration de l’esplanade Johnny Hallyday ce mardi 14 septembre et Laeticia Hallyday était au côté de la maire, Anna Hidlago. La veuve de l’artiste était accompagnée de ses deux filles Jade et Joy. Mais également, son nouveau compagnon, Jalil Lespert était présent pour soutenir celle avec qui il est en couple depuis près d’un an. Une présence que les fans du taulier n’auraient pas appréciée. Selon nos confrères de Voici, le réalisateur se serait fait huer par la foule.

Une présence pas appréciée de tous

La journée du mardi 14 septembre est inoubliable pour Laeticia Hallyday. La veuve du rockeur était avec la maire de Paris, Anne Hidlago pour l’inauguration de l’esplanade Johnny Hallyday et de la sculpture du plasticien Bertrand Lavier. Les deux femmes avaient d’ailleurs l’air très complices sur les images prises par BFM TV. Un événement qui s’est tenu à Paris, près de l’Accor Arena. Malgré l’absence des enfants ainés du chanteur, Laeticia Hallyday a pu compter sur la main-forte de ses deux filles Jade et Joy. Plusieurs proches et amis étaient également présents pour accompagner la maman en cette journée mémorable pour toute la famille Hallyday. Son chéri Jalil Lespert était aussi présent, mais sa présence n’a pas fait bonne impression à tout le monde.

D’après nos confrères de Voici, l’acteur se serait fait huer par la foule dès son arrivée. Plusieurs personnes dans le public étaient même surprises de le voir apparaitre sur le grand écran de BFM TV qui assurait la retransmission de cet événement. Si les fans du taulier ont visiblement rejeté le conjoint de Laeticia Hallyday, elle est convaincue que sa relation avec lui a été validée par son défunt mari. Elle y croit dur comme fer et se sent plutôt très heureuse au côté de cet homme avec qui elle entretient une relation depuis près d’un an aujourd’hui.

Laeticia Hallyday persuadée que Johnny a validé son nouveau compagnon

Certains fans du taulier ont perçu cette nouvelle relation de Laeticia comme une exhibition mal placée et n’ont pas manqué faire preuve de leur mécontentement. Mais presque 4 ans après le départ de la rock star, la femme de 46 ans assume entièrement son histoire d’amour avec Jalil Lespert. Selon ses propos, cette nouvelle relation a été validée par Johnny Hallyday. Dans une longue interview accordée au Parisien, elle a reconnu que malgré que cela puisse paraitre bizarre, qu’elle continue de causer avec Johnny. Une déclaration qui a certainement surpris plus d’un.

Dans un autre entretien avec Yann Barthès dans Quotidien à la veille du concert hommage à Johnny Hallyday, elle a confié qu’elle était certaine que c’est Johnny qui a mis Jalil Lespert sur son chemin, pour ainsi lui réapprendre à vivre et à aimer. Elle a d’ailleurs confié avoir présenté son nouveau conjoint à son défunt époux en l’emmenant à la tombe de ce dernier, à Saint-Barthélemy. Elle vit actuellement le grand amour avec lui et a déclaré : « Je retrouve goût à l’existence grâce à Jalil, son amour me porte et me transporte« . Même si certains fans désapprouvent cette relation, vu la façon dont les choses sont parties, cette histoire d’amour n’est pas sur le point de s’arrêter.