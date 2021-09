Kate et William : tout savoir sur leur séjour en France le week-end passé

Le prince William, sa femme et leurs enfants se sont retrouvé dans le Var, Bormes-les-Mimosas en France pour célébrer un évènement très important : Le mariage du frère de Kate Middleton avec une Française. La cérémonie d’union conjugale s’est tenue dans un vignoble féerique, et le couple royal a séjourné dans un domaine fastueux. Nous vous donnons plus de détails sur le séjour en France de Kate et William, dans les lignes à suivre.

Un excellent Week-end

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Prince William, Kate Middleton (@william.kate.royals)

Familiers aux châteaux magnificents, Kate et William n’ont pas changé de préférences lors de leurs séjours en France. Le fils du prince Charles, et frère aîné du prince Harry s’est rendu dans le pays d’Emanuel Macron avec sa femme et ses enfants pour prendre part à la célébration de mariage organisé par son beau-frère, la sœur de Kate Middleton dont il est l’époux. Et le lieu choisi pour cette union conjugale n’est pas anodin puisqu’il s’agit d’un splendide château de Bormes-les-Minosas, en Provence.

D’après les détails que l’on a pu recevoir d’un témoin de l’évènement, le mariage s’est tenu dans l’un des vignobles les plus en phares dans la localité. En effet, le domaine consacré à la cérémonie est véritablement connu dans toute la France et dans l’Europe entier pour ses cultures viticoles. D’après une autre source, les invités s’étaient régalés avec le vin directement produit dans cette vigne et beaucoup de bouteilles ont été vidée. C’était un évènement réussi dans l’ensemble.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 20 Minutes (@20minutesfrance)

Et c’est dans le majestueux château Léoube que les invités, y compris Kate William et leurs trois enfants auraient passé la nuit. Il faut dire que pour le couple royal, il n’y a certainement eu rien d’étranger à eux dans ce château puisqu’ils s’y connaissent en château. Ce qui peut être particulier serait la réunion de la duchesse de Cambridge et de son frère en terre française. Il faut aussi dire que c’est la deuxième visite du beau-frère de Meghan Markle en France depuis le décès de sa mère en août 1997. En bref, le séjour n’aura pas été sans aucun intérêt pour le couple qui est rentré au Royaume-Uni après.

Un mariage tant attendu

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Cambridge Family (@kate.william.royals)

James Middleton le frère de la duchesse de Cambridge pourra enfin se réjouir de s’unir avec sa fiancée française Alizée Thévenet par les liens du mariage samedi derniers puisque l’évènement avait déjà été programmé et reporté deux fois de suite à cause de la pandémie du Covid-19 qui sévit le monde. C’est sur instagram que l’homme d’affaires de 34 ans a annoncé le mariage en publiant un cliché pris ensemble avec son désormais épouse en robe blanche et sourire aux lèvres. « M. et Mme Middleton. Hier, j’ai épousé l’amour de ma vie, entourée de nos familles, amie et bien sûr de quelques chiens dans le beau village de Bormes-les-Mimosas. Les mots ne peuvent pas exprimer mon bonheur », avait-il écrit en légende.

Il y avait effectivement à l’évènement, des chiens. L’un d’eux aurait même captivé tout le monde et serait également apparu sur plusieurs photos du mariage. Cependant au cours de la célébration, l’attention était également portée sur les trois enfants du couple royal présents sur les lieux. On découvre notamment à quel point les enfants de Kate et de William ont une fois encore grandi, mais leurs visages demeurent toujours angéliques.