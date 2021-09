Kim Kardashian explique le choix de son look lors de la cérémonie du Met Gala

Lundi 13 septembre 2021, Kim Kardashian West, a enflammé la toile avec son look masqué et très polarisant au met gala. Après avoir captivé les nombreux participants de l’évènement, la star de télé-réalité s’est rendue sur instagram pour livrer son explication sur cette forme de tenue. D’après ses propos, il ne s’agissait que d’un T-shirt de la tête au pied comme les Américains les aiment si bien. Nous vous livrons plus de détails dans la suite de ces lignes.

Un look qui fait sensation

Le met gala est connu pour le grand nombre de célébrités qu’il rassemble chaque année. Mais ce n’est pas uniquement ce qui fait parler de cet évènement annuel de collecte de fonds au bénéfice du Anna Wintour Costume Center du Metropolitan Museum of Art de New York. Il est aussi notoire pour offrir une grande place à l’extravagance et à l’audace sur le tapis rouge avec le plus souvent, une mode qui ne passe pas inaperçue. Et ça, la robe « Tax the Rich » d’Alexandrie Ocasio-Cortez l’illustre très bien. Mais, ce n’est ni cette robe ni la transparente robe Givenchy de Kendall Jenner ou encore l’ensemble Balenciaga porté par Rihanna et Asap Rocky qui ont le plus marqué l’évènement. C’est bien l’ensemble de l’épouse du célèbre rappeur Kanye West qui a été le plus disputé de la soirée. Elle avait adopté un look Balenciaga totalement couvert comportant une cagoule qui dissimule son visage.

Il est clair que le but de la star n’était pas de ne pas faire remarquer sa présence. Car avec une tenue aussi moulante, qui n’aurait pas reconnu les courbes hallucinantes de la sœur de Kendall Jenner ? En tout cas, il faut dire que son habillement a encore plus révélé sa présence plus que celle de quiconque d’autre. Pour le reste, les fans du met gala, garderont en mémoire pendant longtemps, ce complet noir masqué de la femme d’affaires. Une tenue qui, pour certains utilisateurs des médias sociaux n’était d’aucune pertinence par rapport au thème de l’évènement ‘’L’Amérique : un lexique de la mode’’, ou la commémoration de l’indépendance américaine. Ils avaient donc besoin d’une explication de la part de la fille de Kris Jenner.

Kim Kardashian livre son explication sur sa tenue

Cette dernière s’est rendue sur instagram pour poster un cliché de son look avec en légende « Qu’y a-t-il de plus américain qu’un t-shirt de la tête aux pieds ?! ». Cette explication devrait être assez suffisante pour mettre fin aux intrigues, mais la star de télé-réalité, est encore allé plus en détail en postant le commentaire d’un influenceur des réseaux sociaux, Bryan Boy. « L’extrême et la simplicité. Un t-shirt noir (une invention très américaine), un linceul et un train. Le pouvoir de se faire connaître tout en se déguisant. Du génie. Du pur génie », avait écrit ce dernier. Une telle explication devrait mettre au clair l’information qu’a voulu véhiculer Demna Gvasalia, le directeur créatif de Balenciaga, qui plus est le concepteur de la tenue controversé de Kim Kardashian.

Mais si ce look a de quoi séduire certain, d’autres ne l’apprécient toujours pas, malgré l’explication assez claire de la femme d’affaires. C’est le cas de Hafsa Lodi, écrivaine musulmane spécialisée dans la mode modeste. Celle-ci explique à quel point elle trouvait la tenue de l’épouse de Kanye West ‘’dégoutante’’ et ‘’bizarre’’, parce qu’à n’en pas douter, la tenue était une burka. Et d’après l’auteure, quand une femme musulmane porte cette tenue qui couvre totalement sa peau, on la considère comme accablante et soumise, ce qui est de loin contradictoire à la haute couture et le glamour. À l’en croire, cette tenue n’a rien d’un look pour la beauté, mais juste pour permettre aux porteurs de rester sous anonymat.