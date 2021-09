Concert hommage à Johnny : les internautes intrigués par l’attitude de Patrick Bruel

De nombreux artistes ont défilé sur scène lors du grand concert hommage à Johnny Hallyday organisé à l’AccorHotels Arena et diffusé sur France 2 mardi 14 septembre. Cependant, les prestations de l’un d’eux n’ont particulièrement pas bien été accueillies par les internautes : c’était celle de Patrick Bruel. Nous vous donnons plus de détails dans les prochaines lignes.

Hommages vibrants pour un chanteur inoubliable

On se souvient tous du 5 décembre 2017, date à laquelle l’annonce du décès de Johnny Halliday des suites d’un cancer avait été faite. Plus un seul jour ne passe depuis cette date, sans que le monde n’évoque le célèbre chanteur français trépassé à l’âge de 74 ans. D’ailleurs, sa grandeur a été fortement remarquée lors de ses funérailles avec la grande foule qui s’est manifestée à l’occasion. 4 ans après, l’homme occupe encore une place importante dans le cœur de ses aficionados. Ce mardi 14 septembre 2021, ces derniers ont pris part de près ou de loin, à l’inauguration d’une esplanade et d’une statue en hommage de Johnny Hallyday au 8 boulevard de Bercy, juste devant l’AccorHotels Arena. Un lieu très cher pour le défunt artiste puisqu’il y a livré plus de 100 concerts. Mais la statue inaugurée pour le Taulier n’a pas été de bon goût pour une grande majorité des amateurs de la musique de celui-ci. Car, ils estiment que celle-là n’est pas vraiment convenable ni adaptée à la personnalité du musicien.

Suite à la mise en place de la statue, un concert a été organisé en la mémoire de Johnny Hallyday et une armada de célébrité à l’image de Kendji, Louane, Patrick Fiori, Julien Doré, Gad Elmaleh, Nolwenn Leroy, Girac, Slimane, Jenifer, Yodelice, Florent Pagny, Kad Merad ou encore Patrick Bruel y avait pris part pour interpréter les titres vénérés de Johnny Hallyday.

Une prestation de mauvais goût pour des internautes intrigués

Le concert débute sur la prestation du trio formé par Patrick Fiori, Patrick Bruel et Florent Pagny qui interprète le titre ‘’Vivre pour le meilleur’’. Seulement, lors de leurs prestations, un détail particulier a attiré l’attention du public et des internautes. Patrick Bruel ne semble pas être dans son grand jeu ce soir-là, car pour de nombreux fans, il a massacré la chanson. On aurait dit qu’il n’était pas véritablement lui-même puisqu’il aurait été surpris à de nombreuses reprises, passer à côté de la chanson. L’homme ne semblait pas vraiment à l’aise sur le podium et s’est vu allumer de part et d’autre par un public et des internautes très déçus, voire mécontent.

Certains ont déclaré que même s’il faut reconnaitre qu’il est humain de faire des erreurs, le chanteur en a fait de trop sur cette chanson. D’autres ont même affirmé qu’ils auraient préféré voir uniquement le duo Florent Pagny et Patrick Fiori sur scène parce que le troisième était en plein carnage. Quelques autres aussi sont carrément allés un peu plus loin en affirmant que Patrick Bruel ne connaissait pas les paroles de la chanson. En bref, si Patrick Bruel a eu le courage de lire tous les autres commentaires des internautes sur les réseaux sociaux, sans rien éprouver, c’est qu’il est un homme hors du commun puisqu’il a été lapidé sur les réseaux sociaux et cette soirée restera certainement, à jamais dans sa mémoire.