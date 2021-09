Harry : cette marque d’attention romantique de son épouse Meghan lors de son anniversaire

Le prince de Sussex Harry au côté de sa femme Meghan Markle a fêté ce mercredi 15 septembre ses 37 ans d’anniversaire. Pour la célébration de l’événement, le couple a choisi de rester dans la simplicité, d’économiser du temps et de l’énergie pour aider ceux qui souffrent et qui sont dans le besoin.

Le prince britannique Harry a fêté ses 37 ans ce mercredi 15 septembre 2021

Ce mercredi 15 septembre marquait le 37e anniversaire du prince britannique Harry. À ses côtés se greffait sa chère épouse, la duchesse Meghan Markle qui s’était préparée pour donner une touche romantique à cet anniversaire. En effet, il n’y a pas eu de folie comme d’habitude, mais cette fois-ci, le duc et la duchesse se sont juste offerts un dîner aux chandelles selon ce que révèle Daily Mail. Cette volonté d’avoir opté pour un anniversaire simpliste se justifie par l’altruisme dont le couple a voulu faire preuve. Ce couple préfère ainsi être au service des autres. C’est bien ce que confie l’un de leurs proches. Meghan Markle a réservé alors à son prince Harry un dîner d’anniversaire discret, contrairement à ce qui se passe dans le monde. La duchesse s’était confiée en déclarant qu’elle a préparé pour Harry un gâteau aux carottes avec l’aide d’Archie et que les invités seraient composés de Doria, de même que quelques amis seulement.

L’actrice a profité pour expliquer que leur objectif en ce moment, c’était d’être au service des autres. Assister donc à des événements fastueux comme le MET Gala serait vraiment une perte de temps et d’énergie. Ce temps et cette énergie pourraient, selon elle, être utilisés à bon escient au profit de ceux qui souffrent et qui sont dans le besoin. C’est pourquoi le couple a fait le même choix lors de cet anniversaire tout comme pendant celui de la duchesse qui a eu lieu quelques jours au paravent.

Il faut préciser que courant cet anniversaire, le duc et la duchesse ont reçu un cadeau impressionnant. Il s’agit du magazine Time qui les a classés parmi les 100 personnalités les plus influentes de l’année 2021. L’un des proches du magazine Time avait écrit que dans un monde où chacun a une opinion sur des personnes qu’il ne connaît pas, le duc et la duchesse ont par contre de la compassion pour les personnes qu’ils ne connaissent pas. Il ajoute qu’ils ne se contentent pas d’exprimer leur opinion, mais ils courent pour lutter. Alors William et Meghan vont saisir cette opportunité d’anniversaire pour ouvrir les portes de leur maison de Montecito, le temps d’une séance de photo. Il faut préciser que c’est surtout pour mettre en avant leur pléthore de projets humanitaires.

Meghan Markle a fêté ses 40 ans, il y a quelques jours seulement

Il y seulement quelques jours et plus précisément le 4 août dernier que la mère d’Archie a fêté ses 40 ans, événement qu’elle avait qualifié de simple et de discret. À l’occasion de cet anniversaire, le couple avait opté pour la simplicité tout comme pendant celui du prince. Ils avaient choisi de saisir l’opportunité pour annoncer un nouveau projet caritatif. « Pour mon anniversaire, j’ai demandé à 40 amis, militants, athlètes, artistes et dirigeants mondiaux d’aider à lancer un effort mondial en contribuant 40 minutes de mentorat pour aider les femmes à réintégrer le marché du travail. », avait-elle confié dans une vidéo d’humour. En son temps, Harry aurait commandé un gâteau d’anniversaire qui coûterait 225 dollars chez un pâtissier local dénommé Posies & Sugar, de même que des réserves de produits et de vins des producteurs locaux.