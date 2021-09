Camilla Parker Bowles : très discrète dans une robe à imprimé, aux côtés du prince Charles pour sa dernière visite

Le prince Charles et la duchesse Camilla visitent le musée Kelvingrove Art et Gallery and Museum qui fête ses 120 ans d’existence.

Le musée historique Kelvingrove Art et Gallery and Museum célébrait ses 120 ans d’existence ce mardi 7 septembre. À cette occasion, le prince Charles et la duchesse Camilla ont alors décidé d’être de la partie. C’est alors qu’ils visitent le musée et font la rencontre des écoliers.

Le prince Charles et la duchesse Camilla au 120e anniversaire du musée Kelvingrove Art et Gallery and Museum

Ce mardi 7 septembre, Le musée historique Kelvingrove Art et Gallery and Museum célébrait son 120e anniversaire. Au départ, mis en place pour l’Exposition internationale de Glasgow, il est devenu la galerie d’art civique et le musée de la ville. En 2006, le musée procède à une réouverture après une fermeture de trois années consécutives. Depuis lors, ce musée a accueilli plus de 19 millions de visiteurs. Il y a lieu de préciser que le musée et la galerie abritent près de 8 000 objets d’arts dans 22 différentes galeries thématiques avec une variété d’expositions.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Charles and Camilla ❤️👑 (@prince_charles_camilla)

À l’occasion de son 120e anniversaire, le prince Charles et la duchesse Camilla vêtue d’une robe à imprimé, ont décidé d’y participer. C’est alors qu’ils se rendent en Ecosse où est implanté ce musée historique qui a ouvert ses portes en 1901. Arrivés sur les lieux, la famille royale a été accueillie par le Lord-Lieutenant de Glasgow et Philip Braat. Le couple royal a fait la rencontre du personnel du musée, des membres de l’équipe Cop26 et des membres de l’équipe du Cabinet Office Cop26. Après cela, William et Camilla ont fait le tour du musée où ils ont visionné les expositions qui comprennent le tableau Le Christ de Saint-Jean-de-la-Croix de Salvador Dali, de même qu’une expression sur le souvenir de Srebrenica.

William et Camilla font la rencontre des écoliers

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Daily Royal (@thedailyroyal)

Le prince Charles, après avoir fait un tour pour voir la section Charles Reine Mackintosh, rencontre dans la suite, les étudiants de la Glasgow School of Art dont il est mécène. D’un autre côté, Camilla après avoir visionné la collection d’histoire naturelle, fait la rencontre des écoliers de Hiihead Primary. Ceux-ci tenaient un modèle d’albatros avec ses ailes déployées afin de mettre en relief l’envergure des ailes. La duchesse a pris le temps d’échanger avec les enfants et les a regardés jouer à un jeu.

Le duc et la duchesse ont de même rencontré deux écoliers de l’école secondaire Holyrood de Glasgow. Ces écoliers pensaient que le couple royal venait à un événement sur le Cop26. Alors, l’un d’eux nommé Muhammad Sarim âgé de 13 ans qui est un élève de S3 a déclaré : « Nous sommes venus parler de la Cop26 et du changement climatique avec Nicola Sturgeon, mais le prince Charles est venu, donc c’était un peu une surprise et vraiment stimulé notre journée. Il s’intéressait vraiment à l’apprentissage à domicile et au déroulement de notre éducation. Il est très sympathique… Ma mère ne le croira pas mais elle sera fière. ». Le second élève nommé Aaron Walsh âgé de 17 ans, en S6, quant à lui, a déclaré : « Camilla m’a posé des questions sur Glasgow et nous avons parlé du changement climatique, et Charles a posé des questions sur l’éducation et où nous en sommes dans nos études et sur l’apprentissage à domicile. ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Royal family (Fanpage) (@fanroyalfamily)

La directrice adjointe de l’école, Megan Gardner, en ce qui la concerne a félicité les garçons en faisant la déclaration suivante : « Les enfants sont venus parler de Cop26, mais quand nous sommes arrivés, c’était un événement différent, ils ont donc rencontré le prince Charles. Ils ont incroyablement bien parlé. ». À l’occasion de la visite du couple royal, M. Dornan a déclaré que leurs altesses royales étaient vivement intéressées par les collections. Il précise que c’est un privilège d’avoir une visite royale et qu’ils ont été très heureux de les accueillir. Il continue dans ses propos en ajoutant qu’après une année si difficile, leur visite a été vraiment très positive et un vrai coup de pouce pour le moral.