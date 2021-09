Louane : elle se confie sur les débuts de sa relation avec Florian Rossi !

Ce qui aurait contribué à la consolidation de la relation entre Louane et son époux Florian, c’est les jeux vidéo. C’est bien ce que la chanteuse a confié dans une interview qui lui a été accordée et publiée ce mercredi 15 septembre sur le site Télé-Loisirs.

Les jeux vidéo comme source de consolidation du couple Louane et Florian

Au départ, Louane était très discrète sur sa vie privée. Toutefois, ces derniers temps, elle ne cesse de partager de tendres clichés d’elle et de son chéri Florian Rossi. Il faut se remémorer que l’histoire d’amour qui existe entre eux aujourd’hui a commencé depuis 2007. Il est vrai que ces deux partenaires ont un parfait terrain d’entente qu’est la musique, mais il faut comprendre qu’un tendre amour les unit désormais plus que la musique. Et bien, comme toute relation a son histoire, Louane a choisi ce mercredi 15 septembre pour partager l’histoire de sa relation avec le chanteur à travers une interview accordée à Télé-Loisirs. Dans son interview, la jeune femme, aujourd’hui âgée de 24 ans, dévoile que les jeux vidéo ont marqué le début de leur relation. Cela a été le principal centre d’intérêt qui les a uni et les a davantage rapprochés. « Les jeux vidéo, on a fait. C’est drôle car ça fait d’ailleurs partie de notre rencontre. Quand on s’est rencontré, l’un des trucs qu’on faisait le plus ensemble, c’était de jouer à Mortal Kombat. C’est vrai, c’est pas une blague ! », avait-elle déclaré.

Si aujourd’hui, on voit ce couple jouer presque rarement au jeu comme au paravent, ce n’est pas à cause de leur manque d’engouement ou de temps, mais c’est parce qu’au jeu Louane gagne rarement face à Florian. Pour cette raison, La chanteuse a jugé idoine de laisser les commandes tel qu’elle l’a confié avec humour qu’honnêtement, ce n’est jamais une très bonne idée de jouer en amoureux, car Florian est vraiment, vraiment plus fort qu’elle. Et ça ne peut jamais bien se passer comme cela. Du coup, en général, ils préfèrent jouer aux cartes. ». On en déduit que le retour au jeu vidéo entre Louane et son cher époux Florian est loin de se réaliser à nouveau.

Le coup de massue à l’origine de la relation entre Louane et Florian

Si Louane et Florian constituent aujourd’hui un couple parfait, le début n’a pas été aussi facile. C’est un peu comme l’histoire d’amour entre la chanteuse Vanessa Paradis et l’acteur américain Johnny Deep. Il a fallu que Vanessa premièrement tombée amoureuse de Johnny ne baisse pas les bras et persévère jusqu’à conquérir le cœur de Johnny.

L’histoire de Louane et de Florian est un peu semblable. La jeune femme est la première à tomber amoureuse de l’homme. Quoique l’homme ne soit pas tout de suite attentionné, Louane n’a pas baissé les bras jusqu’au jour où ce qu’elle ressent pour l’homme est devenu réciproque. Elle avait profité lors de son interview pour revenir sur sa rencontre avec le père de sa fille. Pendant qu’elle allait entamer sa tournée, ses regards se sont pointés sur le multi-instrumentiste. « C’était un vrai coup de massue. Le vrai coup, de foudre à sens unique. », confirmait-elle. Le chanteur, par contre, en ce moment n’avait encore rien ressenti pour la chanteuse. Elle déclare à cet effet : « Il attend dans une sorte de salon qui est entre le studio et la cabine, et quand j’ai ouvert la porte, il ne m’a pas vue, parce qu’il était en train de faire autre chose et il n’a pas levé la tête. C’était fini. ». Cependant, la chanteuse n’a pas vu cela comme un échec. Elle a dû faire preuve de patience jusqu’au jour où elle a décidé de lui ouvrir son cœur pour lui faire part de ses sentiments. C’est alors que l’artiste tombe dans le piège et depuis lors, ils sont devenus très amoureux.