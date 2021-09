Concert à hommage à Johnny : cette erreur sur scène de Patrick Bruel qui l’a « effondré »

Ce mardi 14 septembre, la salle de l’AccordHotels Arena a abrité le concert offert à l’occasion de l’hommage rendu au grand chanteur Johnny Hallyday décédé, il y a environ 4 ans déjà. Pendant le concert, le chanteur Patrick Bruel a raté une strophe de la chanson Derrière l’amour de Johnny qu’il interprétait. Il était alors effondré.

L’erreur de Patrick Bruel pendant sa prestation pour l’hommage de Johnny Hallyday

Environ quatre bonnes années après la disparition de l’icône française de la musique Johnny Hallyday, un géant concert a été organisé ce mardi 14 septembre 2021 pour lui rendre à nouveau hommage. C’était sous la direction musicale de d’Yvan Cassar que la salle mythique de l’AccordHotels Arena a abrité ce grand événement à Paris précisément à Bercy. Ont répondu à l’invitation de la veuve Leaticia Hallyday, de nombreux artistes issus de la génération de Hallyday tout comme ceux de la jeune génération. Il s’agit des artistes comme : Florent Pagny, Patrick Fiori, Calogero, Cathherine Ringer, Slimane, Jenifer, Louis Bertignac, Kendji Girac, Louane, Amir, Christophe Maé Nolwenn Leroy, Patrick Bruel…

À l’entame, c’est le trio Florent Pagny, Patrick Fiori et Patrick Bruel accompagné d’un orchestre symphonique et de chœurs qui a donné d’ouverture au concert en faisant l’interprétation de la chanson ‘’Vivre pour le meilleur’’.

Après cette interprétation collective du chant du feu Johnny, c’était maintenant le tour pour chacun de faire l’interprétation individuelle des chansons Hallyday. Patrick Fiori avait choisi d’interpréter Que je t’aime, Florent Pagny à son tour devait interpréter Le pénitencier, J’oublierais ton nom et Ma gueule pendant que Patrick Bruel avait choisi d’émerveiller le public en interprétant la chanson Derrière l’amour. Mais, il faut avouer que l’interprétation de cette chanson n’a pas été facile pour Patrick Bruel. Il a commis des erreurs pendant l’exécution. En effet, il en a raté une strophe. Il s’en était bien rendu compte, ce qui l’a effondré complètement ce soir-là.

Les téléspectateurs s’en étaient également rendus compte, pareillement pour les chroniqueurs et les réseaux sociaux qui ne lui ont surtout pas fait de cadeaux. C’est bien ce qui est révélé sur les chaines de télévision, précisément dans l’émission Touche pas à mon poste. Les chroniqueurs sont revenus sur les moments de prestation du chanteur Patrick Bruel pour évoquer les raisons possibles des erreurs tout en commentant les dérapages du chanteur pendant sa prestation. À cet effet, le chroniqueur Bernard Montiel, quant à lui, déclare : « Effectivement, Patrick a raté une strophe et du coup, ça l’a angoissé, mais alors totalement. Il était effondré dans sa loge et ça a un peu gâché son plaisir d’avoir fait partie du show ». Le chroniqueur Raymond Aabou a répliqué par une défense de l’artiste en disant qu’on s’est bien rendu compte que ce n’est pas n’importe qui qui peut chanter du Johnny au niveau de l’énergie. Il précise que Fiori, Pagny et Bruel sont cependant les trois icônes qui peuvent le faire. Il ajoute que tous les autres ont voulu chanter du Johnny, mais ce n’était pas du Johnny.

L’hommage réussi de Johnny Hallyday malgré le raté de Patrick Bruel

Malgré ce raté de Bruel, les spectateurs ont quand même eu de la joie d’écouter plusieurs autres artistes qui étaient de la partie. Il faut aussi préciser que plusieurs fans de Patrick Bruel n’ont fait que fermer les yeux sur cette erreur de l’artiste. L’hommage a été bel et bien une réussite. À cet effet, une esplanade et une sculpture ont été inaugurées à Bercy au nom de Johnny Hallyday. La sculpture était immense de 6 mètres de taille. Elle était le symbole des deux passions de l’illustre disparu depuis 4 ans que sont la moto et la musique. Sur ces entrefaites, la veuve Laeticia Hallyday et ses enfants déclarent : « Je voulais une oeuvre dédiée à Johnny qui détestait les sculptures à son effigie. La guitare et la Harley sont des éléments de la vie de Johnny. Difficile de ne pas les associer. C’est sa vraie moto, mais elle a été désossée, sans moteur, sans les éléments qui pourraient énerver les écolos.».