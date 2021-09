Mort de Jean-Paul Belmondo : Paul, le fils du célèbre acteur, sort du silence

Jean Paul Belmondo est passé de vie à trépas lundi 6 septembre dernier, laissant derrière lui, sa famille, ses amis, ses fans, et tout un pays en deuil. Au lendemain de son décès, des hommages ont afflué de partout dans le monde et surtout de la part des membres de sa famille et de ses plus proches amis.

Cependant une personne manquait à l’appel : c’était Paul Belmondo, le fils de l’acteur disparu. Et, son silence commençait à se faire sentir de plus en plus. Mais mercredi dernier, il brise enfin le silence et exprime, à travers les réseaux sociaux sa profonde reconnaissance à tous ceux qui ont de près ou de loin témoigné de leurs soutiens depuis le décès de son défunt père.

Une vague d’hommage et de soutien à la famille du disparu

Comment oublier Jean Paul Belmondo ? Ce monstre incontestable du cinéma français restera pour toujours gravé dans le cœur des Français. Depuis l’annonce de son décès, par son avocat Michel Godest à L’AFP, plusieurs personnes ont ténus à rendre hommage à l’acteur via les médias ou les réseaux sociaux. Parmi eux, on retrouve notamment le président de la République qui a honoré la mémoire du disparu à travers un texte très émouvant publié sur son compte twitter. Jeudi 9 septembre 2021, à l’occasion d’un hommage national rendu à celui que l’on surnomme ‘’le magnifique’’, dans la cour d’honneur des invalides, sa famille était réunie dans sa totalité pour se joindre à la cérémonie.

Un évènement empli d’émotion qui s’est ouvert par un discours à fendre l’âme, donné par Victor Belmondo, un des petits-fils de Bébel, qui plus, suit les traces de son grand-père dans le monde cinématographique. « Là où il est, je suis sûr et certain qu’il sourit comme toujours et qu’il est heureux de cet hommage. (…) Merci, Papy, de nous avoir donné tant de joie. Tu nous laisses remplis de ce bonheur immense. On pense à toi. On t’aime. Et amuse-toi bien avec tes copains qui t’ont tant manqué. (…) Lorsqu’il se couche quelque part, il se réveille ailleurs. Et notre grand-père nous irradie. Il nous irradiera toujours de son sourire », a-t-il-il déclaré.

Paul Belmondo : « Je tenais à vous remercier pour vos nombreux messages »

Si un discours aussi émouvant a pu provenir de Victor Belmondo, c’est notamment dû à la proximité qu’il existait entre lui et son défunt grand-père. On le sait tous, l’unité règne dans la famille de Bébel. Cette grande icône du cinéma s’est d’ailleurs appliquée avec beaucoup d’effort à inculquer certaines valeurs fondamentales à ses enfants à travers leur éducation. Tel un héritage, il a transmis à ses descendants ce qu’il a reçu de ses ascendants comme éducation. Un acte qui témoigne du respect et de la considération dont fit preuve l’acteur envers ses parents, notamment son père qui est un grand sculpteur. Pour le reste, il a même donné le nom de son père à l’un de ses fils : Paul Belmondo.

Mercredi 15 septembre dernier, six jours après le décès de son défunt père, le coureur automobile qui n’avait rien dit jusque-là, a décidé de rompre le silence. Il s’est donc emparé de son compte instagram pour adresser ses remerciements à tous ceux qui ont exprimé leurs soutiens de près ou de loin à sa famille. « Je tenais à vous remercier pour vos nombreux messages et vous dire à quel point je suis touché par vos témoignages à l’attention de mon père. Merci du fond du cœur », a-t-il écrit.