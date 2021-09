Tatiana Silva : elle fait des confidences sur son avortement, « Personne ne doit juger ma vie » !

Dans son prochain ouvrage intitulé « tout commence par soi » Tatiana se lâche sur sa vie privée. La jolie brune de 36 ans lève au sens propre, le voile sur l’avortement et se confie sur les raisons qui justifient son recours à cet acte. Nous vous présentons plus de détails dans les prochaines lignes.

Être mère est toujours son désir

Si Tatiana Silva du haut de ses 36 ans, n’a pas encore connu la joie de la maternité, ce n’est pourtant pas le désir qui lui manque. Cette femme pleine d’énergie et avec un sourire rayonnant souhaite bien construire une famille avec ou sans un partenaire. C’est ce qu’elle avait fait savoir dans les colonnes de Paris Match en 2017.

Aujourd’hui encore, dans son prochain livre intitulé ‘’tout commence par soi’’ qui retrace son parcours de vie compliqué, la présentatrice météo réaffirme son désir de donner vie à un enfant et d’en prendre soin. Toutefois, elle affirme ne s’être plus donné une limite pour accomplir ce désir. En même temps, il faut dire que pour toutes femmes qui n’ont pas encore d’enfants il existe toujours une limite naturelle : la ménopause. Car rappelons-le, le pourvoir de procréation de la femme ne demeure pas aussi longtemps qu’elle peut vivre. Et ça, Tatiana devrait le savoir si bien. L’ex-compagne du célèbre chanteur Stromae s’est également confié sur l’un des évènements les plus marquants qu’elle a connu dans le passé : son avortement

Tatiana Silva : « Je n’étais pas du tout mature »

Tatiana Silva a décidé de parler sans tabou. Toutefois, il n’est pas toujours facile d’ouvrir certaines portes du passé. Quand son interviewer à demander le sujet le plus sensible qu’elle puisse aborder, la jeune femme de 36 ans, n’a pas sourcillé avant de déclarer qu’il s’agissait bien de son IVG. « Ce n’est pas une décision anodine. En parler non plus. J’ai eu tout d’abord quelques craintes, mais personne ne doit juger ma vie. Et nous avons beaucoup de chance, en France, d’avoir ce choix », a-t-elle déclaré dans un premier temps avant d’entrer plus dans les détails sur les raisons qui l’ont poussée à faire ce choix.

Dans son ouvrage, Tatiana s’est également exprimée sur le décès de ses deux parents, en particulier celui de sa mère. Déjà quatre années auparavant, elle s’est confiée sur le cancer de celle-ci dans les colonnes de Paris Match. Elle venait à peine d’atteindre l’adolescence que le cancer de sa mère lui avait été annoncé. Une situation difficile pour la jeune fille qui va tout de suite se rendre compte que la fin n’est plus très loin pour sa génitrice. Elle a confié qu’elle avait tendance à fuir la maison pour ne pas voir sa mère affaiblie par son traitement. Finalement cette dernière perd la vie deux ans plus tard.

En gros, Tatiana Silva n’aura pas eu une vie facile, puisque parsemée d’épreuve auxquelles elle a dû faire face avec bravoure. Parce qu’il faut le dire, si elle est encore là aujourd’hui, c’est qu’elle a su se battre.