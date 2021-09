René Malleville : « pas au mieux », il donne des nouvelles de lui qui ne rassurent pas du tout

René Malleville, Un des plus grands supporters de L’olympique de Marseille et ancien chroniqueur de la célèbre émission Touche pas à Mon Poste, a donné via son compte twitter, des nouvelles très peu rassurantes sur son état de santé, ce mercredi 15 septembre 2021. Dans la suite de ces lignes, nous vous donnons plus de détails.

Loin des projecteurs depuis novembre 2020

Depuis son départ retentissant de l’émission de Cyril Hanouna, René Malleville est resté à l’écart des plateaux de télévision. L’ancien chroniqueur de Touche pas à Mon Poste s’était retiré du programme parce qu’il n’en pouvait plus d’être ‘’pris pour un con’’ par ses collègues, notamment Benjamin Castaldi et Jean-Michel Maire. Mais bien qu’il se soit retiré de la télé, le septuagénaire n’est pas pour autant resté loin des médias sociaux. Il a continué d’animer ‘’la minute de René’’ sur le site Le Phocéen. Dans ce programme, l’homme qui est considéré comme fervent supporter de L’olympique de Marseille, analyse les matchs du club.

Cependant, à cause de quelques complications sanitaires, le septuagénaire a dû se retirer temporairement du site à partir du 8 août dernier, pour effectuer des analyses poussées sur son état de santé. En tous cas, c’est ce qu’a annoncé le site en question. Mais le 9 août, l’ancien chroniqueur a annoncé via son compte twitter qu’il resterait éloigné des réseaux sociaux pendant un moment et que son compte serait désormais géré par son ami Samuel Massalia. Les internautes ne sont pas restés indifférents à cette annonce, plusieurs messages de soutiens ont été envoyés à l’homme de 73 ans.

Au cours d’une visio sur CNews dans l’émission l’Heure des Pros, René Malleville donne des détails sur son cancer. « C’est sur le pancréas et le foie, un cancer… Là, ils m’ont mis, je ne sais pas comment ils appellent ça, un cathéter pour… enfin bref. J’ai appris ça, je n’étais pas au courant, je n’avais pas mal, rien. J’ai fait une prise de sang, comme de temps en temps, et ils se sont aperçus de ça », a-t-il déclaré avant de conseiller à tous de se faire régulièrement surveiller.

René Malleville, il a donné un message troublant

Mercredi dernier, 35 jours après son dernier message sur Twitter, le septuagénaire a donné des nouvelles de son état de santé. Malheureusement, ce ne sont pas de bonne nouvelle. Il commence sa publication par son immense gratitude envers les nombreuses personnes qui l’ont soutenu dans ses durs moments. « Je m’adresse aux millions de messages reçus, qui me font trop de bien, mais excusez-moi je ne peux répondre à tous. Sachez que vous me donnez un courage incroyable, j’en ai besoin dans ces moments-là. Pensez bien que je ne me trouve pas au mieux, je vous embrasse à tous », a-t-il écrit.

Des nouvelles qui ne dissipent aucunement les inquiétudes des fans de l’ex-chroniqueur. Mais ces derniers ont tout de même réitéré leurs soutiens à leurs vedettes. On peut dénombrer plusieurs messages envoyés par des personnes anonymes et qui encouragent l’homme de 73 ans à demeurer serein dans son combat contre sa maladie. L’animateur de « la minute de René », a également eu le plaisir de recevoir des messages de soutiens même de la part des personnes qui ne supporte pas L’OM. De quoi donner une joie intense au cœur du septuagénaire.