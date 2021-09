Anthony Colette (Danse avec les stars) : embarrassé, il a présenté ses excuses à tous ses fans

Après deux saisons d’absence des écrans de TF1 à cause de la pandémie du Coronavirus, Danse avec les stars est enfin de retour. Un retour que les téléspectateurs de la chaine attendaient avec impatience. Anthony Colette avait aussi hâte de se produire à nouveau dans cette émission de divertissement. Mais avant, il a annoncé une mauvaise nouvelle à ses fans sur Instagram et il a d’ailleurs pris la peine de s’excuser. Les fans de leur côté, ont pu apprécier l’humilité de leur danseur préféré.

Pas d’autorisation de sortie pour Anthony Colette

Très souvent, Anthony Colette a pour habitude de se rendre auprès de son public qui se trouve à l’extérieur pour avoir un moment de communion avec eux. Mais seulement, ce jeudi 16 septembre, à la veille de la reprise de Danse avec les Stars, il a dû annoncer à ses fans qu’il ne pourra malheureusement pas venir prendre son bain de foule comme il l’habitude de le faire. Ceci est dû aux restrictions sanitaires en matière de Covid-19. C’est avec regret qu’il a annoncé cette nouvelle sur son compte Instagram, lui qui aurait tant aimé retrouver son public après deux saisons d’absence.

Dans une story sur ce réseau social, il a pris la peine de donner plus de détails sur la raison de sa privation de sortie. Cela a permis à ses fans de comprendre que l’artiste n’est pas devenu orgueilleux pendant ces deux saisons d’absence. “J’ai l’interdiction de sortir pour venir vous voir, restrictions Covid… Je suis vraiment vraiment vraiment désolé, je suis obligé de respecter les consignes”, a-t-il déclaré avec beaucoup de regret. Il devra donc faire cette saison de l’émission de TF1, loin de ses fans. Mais comme ces derniers l’aiment énormément, il sera loin d’eux mais très proche de leur cœur. Ils se contenteront désormais de vivre ses prestations en direct devant leur petit écran à la maison.

Lucie Lucas et Anthony Colette : un couple sensuel

Ce vendredi 17 septembre, c’était la diffusion du premier prime de Danse avec les stars sur TF1 et pour ce retour tant attendu, des nouveaux participants ont rejoint l’aventure. Joël Luzolo, Elsa Bois, Coralie Licata, Samuel Texier et Adrien Caby ont foulé le plateau du programme télévisé. Plusieurs anciens danseurs étaient également présents. On peut citer ici : Anthony Colette, Inès Vandamme, Fauve Hautot, Candice Pascal, Jordan Mouillerac, Christophe Licata et Maxime Dereymez. Cette nouvelle saison sera riche en émotions car plusieurs célébrités sont également de la partie. Parmi elles, on a : les chanteurs Bilal Hassani, Tayc, Wejdene, Lââm, l’ancienne Miss France Vaimalama Chaves, les acteurs Jean-Baptiste Maunier, Lucie Lucas, Aurélie Pons, le sportif Moussa, l’humoriste Lola Dubini, Gérémy Crédeville, le Youtubeur Michou et en invitée vedette on a la danseuse américaine Dita von Teese.

Lucie Lucas et Anthony Colette ont ouvert le bal en se déhanchant sur un tango argentin. Le jeune chanteur de 26 ans et l’actrice ont effectué cette danse avec beaucoup de sensualité. Ils ont fourni une belle prestation et ont obtenu 29 points. De quoi mettre la pression aux autres duos.