Nikos Aliagas : ses confidences impressionnantes sur la chirurgie esthétique dans C à vous

20 ans déjà que Nikos Aliagas officie à TF1 comme animateur et pour cette occasion spéciale, il a été l’invité d’Anne-Elisabeth Lemoine et il nous a parlé d’une éventuelle chirurgie esthétique qu’il pourra faire.

Cela fait déjà 20 ans que Nikos Aliagas officie à TF1 comme présentateur télé. Il a été à cette occasion invité par Anne-Elisabeth Lemoine dans l’émission C à vous. Emission pendant laquelle il a reçu des messages chaleureux venant de ses confrères. Un message en particulier a attiré notre attention. Celui de Stéphane Bern faisant allusion à la chirurgie esthétique.

Nikos, un monument qui a connu des débuts difficiles

Il est aujourd’hui l’une des personnalités phares de TF1, mais avant d’être à ce niveau, Nikos Aliagas a commencé en bas et avec des difficultés. C’est en 2001 qu’il présente pour la première fois un programme télévisé sur la première chaine française. C’était lors de la première saison de Stars Academy qui est devenu un programme très apprécié par les français. Sur le plateau de C à vous ce mercredi 15 septembre, l’homme de 52 ans a parlé de ses débuts difficiles à TF1.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par nikos aliagas (@nikosaliagas)

Il a avoué avoir voulu tout plaquer mais c’est sa maman qui l’a convaincu de ne pas abdiquer en lui relatant une anecdote sur son grand-père. Ce dernier avait été obligé de marcher à pied pendant 8 mois d’affilé pour fuir les fascistes. En lui narrant cette petite histoire, elle lui a demandé de finir ce qu’il avait commencé.

C’est ainsi que depuis 20 ans aujourd’hui, Nikos Aliagas est devenu l’une des plaques tournantes de TF1. Cette année, The Voice est à sa 10e édition et ce sera une édition spéciale présentée par le franco-grec. Une édition Baptisée The Voice All Stars qui réunit ses 5 coachs emblématiques : Zazie, Patrick Fiori, Jenifer, Mika et Florent Pagny. Ensemble, ils ont d’ailleurs interprété le titre Place des grands hommes de Patrick Bruel.

Rituels d’avant émission

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nikos Aliagas fan (@nikosaliagas_fan)

Pendant son passage sur C à vous, Anne-Elisabeth Lemoine lui a posé une question concernant une tradition qu’il pratique avant chaque émission. Elle a parlé du caleçon rouge qu’il porte à chaque émission, des bâtons d’encens qu’il brûle et de la musique byzantine du 19e siècle qu’il écoute dans la loge avant chaque production. Elle a aussi parlé du fait que l’animateur foule toujours le plateau avec le pied droit. Le présentateur a attesté tout ce qu’elle a dit et a précisé que le pied gauche porte malheur et qu’il écoute toujours de la musique traditionnelle de la Grèce Centrale du 19e siècle. Il a reconnu que tous ces rituels sont l’assurance de sa longévité à l’antenne.

NIKOS Aliagas, bientôt chez le chirurgien esthétique ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nikos Aliagas fan (@nikosaliagas_fan)

Pendant l’émission, Anne-Elisabeth Lemoine a diffusé une vidéo de Stephane Bern, un vieil ami de Nikos. Ce bon camarade a reconnu tout le talent et la force de son confrère. Il a fait cette déclaration : « […] je ne connais pas d’animateur télé ou de journaliste plus élégant que Nikos – à la fois solide – comme un roc, il peut essayer toutes les tempêtes. C’est comme un frère pour moi. Il n’a absolument pas besoin de se restaurer, il est en parfaite forme. » Une déclaration qui a poussé l’animatrice a demandé à son invité s’il n’y a avait réellement pas eu de restauration.

Nikos Aliagas sur une note d’humour, n’a pas rejeté l’idée, il a même déclaré que peut-être dans 10 ans, il pourra faire recours à la chirurgie esthétique. Donc d’ici là, nous vous donnons rendez-vous dans une décennie pour savoir si l’animateur aura décroché l’appel du bistouri.