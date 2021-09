Jean-Jacques Goldman : ses révélations étonnantes sur son début de carrière chaotique

Mercredi 15 septembre dernier, C8 diffusait un nouvel épisode de l’émission dans le cœur des Français et c’est Jean-Jacques Goldman qui était à l’honneur. Quelques extraits d’un entretien d’accordé par l’un des proches du chanteur ont été dévoilés par Télé-Loisirs. On n’y entend les révélations sur les débuts de carrière difficile de l’artiste. Nous vous présentons plus de détails sur le sujet, dans les lignes à suivre.

Une carrière parsemée de succès et une retraite paisible

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean jacques goldman (@jeanjacques_goldman_official)

Installé « pour des raisons familiales » dans une maison d’une banlieue résidentielle de Londres depuis octobre 2016, Jean-Jacques Goldman profite d’une retraite bien méritée. S’il a décidé de se tenir à l’écart du monde de la musique, il reste bien malgré tout, l’un des musiciens les plus notoires en France. Pour donc rendre hommage à sa brillante carrière, le mercredi 15 septembre dernier, le programme télévisé intitulé dans le cœur des Français a diffusé sur C8 un épisode consacré aux débuts de carrière du chanteur. Et contrairement à ce qu’on aurait pu croire, l’artiste n’a pas connu tout de suite le succès dès ses débuts. Télé-loisir nous fait découvrir quelques passages tirés d’une interview dans laquelle l’un des amis du musicien livre des informations sur le début de carrière particulièrement difficile de ce dernier.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean jacques goldman (@jeanjacques_goldman_official)

Des débuts très difficiles pour Jean-Jacques Goldman

Pénible ! C’est le mot qui définit les débuts de Jean-Jacques Goldman, dans la musique. Si certains artistes ont été reconnus brillant par les maisons de productions dès les premiers instants, il aura fallu beaucoup d’effort, de courage et de motivation pour que Marc Lumbroso soit reconnu à sa juste valeur. En effet, d’après les navrantes révélations de son ami, Marc Lumbroso, le célèbre artiste que nous connaissons aujourd’hui, a dû faire face à plusieurs refus et à de nombreux rejets de la part des maisons de productions, qui jugeaient ses textes comme étant de « la merde ». Où qu’il se présentât avec ses textes, on l’orientait continuellement vers la sortie. L’artiste à du vivre et connaitre ce même scénario pendant près de 18 mois avant de trouver quelqu’un à qui ses textes ont pu susciter de l’intérêt.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean jacques goldman (@jeanjacques_goldman_official)

C’est la chanson baptisée il suffira d’un signe sortie en 1981 qui marquera le début du succès de l’artiste. Il avait accompli plus de 500 000 ventes d’exemplaire du titre au cours de cette année-là. Cependant, le second extrait de son album n’était pas correctement vendu. Ce fut donc un échec commercial. Cette situation a été un coup dur pour le chanteur qui va commencer à envisager de laisser tomber sa carrière musicale et de tenir avec son frère, leur magasin familial ‘’sport 2000’’, si sa prochaine sortie se révèle également comme un échec. Mais son album suivant vendu à plus de 900 000 exemplaires a connu un très grand succès. Mais malgré une telle réussite Jean-Jacques ne baissera pas les bras, il sort un troisième album qui explose tous ses records. Ce dernier album avait dépassé le million d’exemplaires vendus.

Jean-Jacques Goldman a donc été très persévérant et très courageux pour supporter sa situation et essayer sans cesse de trouver une voie de sortie. Aujourd’hui, on ne peut le nier, l’artiste a eu une belle carrière remplie de succès et tout cela, il le doit à sa dévotion.