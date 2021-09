Que cache le volumineux brushing wavy de Meghan Markle en Une du Time ?

Dans sa grande Une du Time du mercredi 15 septembre, le couple Sussex a été à l’honneur et la coiffure de la duchesse attire l’attention des internautes.

Le magazine Time a dévoilé ce mercredi 15 septembre la couverture de son édition consacrée aux 100 personnalités les plus influentes. Le Prince Harry et son épouse Meghan Markle étaient en Une de ce numéro spécial. Les deux amoureux ont posé l’un à côté de l’autre comme dans la tradition des clichés pris par la famille royale. Mais quelque chose a attiré l’attention des internautes. La coiffure de la Duchesse de Sussex a suscité plusieurs réactions. Nous vous donnons plus de détails dans cet article.

Une coiffure qui évoque la puissance chez la Duchesse de Sussex

Ce mercredi 15 septembre, le Time magazine qui est édité à New-York a présenté sa Une dédiée au prince Harry et à Meghan Markle. Aux côtés de plusieurs autres célébrités, ils font partie des 100 personnes les plus influentes que l’organe de presse a pour habitude de sélectionner chaque année selon ses critères. La photo du couple princier en couverture du magazine malgré qu’elle n’ait pas fait l’unanimité, a été très appréciée par plusieurs personnes. D’ailleurs, le couple qui s’est retrouvé dans cette prestigieuse liste pour son altruisme, a reçu plusieurs compliments de la part des internautes. La coiffure de la Duchesse de Sussex a particulièrement attiré l’attention de plus d’un.

La photo a été prise dans la demeure des parents d’Archie et de Lilibeth Diana à Los Angeles. Sur ce cliché, la mère de famille a une coiffure qu’elle n’a pas l’habitude de faire, car très souvent elle a des cheveux lisses ou des cheveux attachés en chignon. Elle a plutôt été filmée cette fois-ci avec un brushing wavy sur la tête, un travail effectué par Serge Normant qui s’était d’ailleurs chargé de la rendre belle pendant son mariage avec le prince Harry en 2018.

Le coiffeur James Johnson a confié au journal britannique, le Daily Mail que les cheveux de la duchesse de Sussex sont « le point le plus important de cette photo« . Il a également poursuivi en donnant quelques explications sur cette magnifique coiffure car chaque détail compte. Il a continué ses explications en disant que sur cette photo, la duchesse lui rappelle l’artiste afro américaine Beyoncé démontrant le pouvoir de la gente féminine. Dans ce cas de figure, la mère de famille qui prend appui sur son prince, transmet un message des femmes qui sont indépendantes.

Critiqués malgré la beauté de leur cliché

Comme il est de coutume sur les réseaux, il est très rare (voire impossible) qu’un sujet fasse l’unanimité. Les Sussex n’ont pas dérogé à la règle. Malgré qu’ils étaient bien habillés, bien coiffés et ont tout donné pour faire bonne figure, les internautes ont eu des choses à redire sur leur photo en Une du magazine Time. D’aucuns ont accusé l’infographiste d’avoir trop retouché la photo du couple. Pour d’autres, le cliché a carrément été caricaturée au point où ils ont eu du mal à reconnaitre le petit fils de la reine Elizabeth II et sa femme. Certains ont trouvé la photo étrange parce que dessus, le prince Harry fait la même taille que son épouse. Ils sont allés jusqu’à se demander s’il avait les genoux au sol au moment de la prise de la photo.