Jalil Lespert : « Je ne connais personne à qui la comparer », il fait des révélations incroyables sur sa relation avec Laeticia Hallyday

Le réalisateur Jalil Lespert vit depuis bientôt un an, une belle histoire d’amour avec Laeticia Hallyday et dans un entretien avec Paris Match, il lui a témoigné tout son amour et son affection.

Très souvent discret en ce qui concerne sa vie privée, Jalil Lespert a fait des confidences au magazine Paris Match. Il a parlé du bonheur qu’il vit avec Laeticia Hallyday et s’est montré très élogieux envers elle. Bientôt un an aujourd’hui que les deux tourtereaux vivent une histoire d’amour passionnante. La maman de Jade et Joy s’est également confiée sur sa relation avec l’acteur. Une belle histoire d’amour après qu’elle soit restée seule pendant plusieurs années, à penser à son défunt mari, Johnny Hallyday.

Deux âmes sœurs qui étaient faites pour être ensemble

Les deux amoureux se sont rencontrés en octobre 2020. Ils ont eu plusieurs échanges sur Instagram pendant 4 mois avant de se rencontrer pour la première fois. Depuis lors, ils vivent une belle histoire d’amour. Selon l’ex-femme de Johnny Hallyday, leur amour est une évidence. Ils étaient faits pour se rencontrer et vivre ensemble. Interviewée dans Quotidien, elle a révélé que la star du rock, depuis sa tombe avait validé sa relation avec le réalisateur. Elle a d’ailleurs confié que c’est lui qui l’avait envoyé pour lui réapprendre à vivre et à aimer. Elle s’est d’ailleurs rendue sur sa tombe avec son nouvel homme pour faire les présentations.

Les deux tourtereaux sont dans les nuages, ils vivent une relation où rien n’est forcé. Ils se comprennent et se complètent. Jalil Lesper a présenté sa dulcinée à sa famille et l’a même emmené dans la maison où il a grandi et l’ex belle-mère de David Hallyday et Laura Smet a fait pareil. Ils n’ont également pas manqué de se présenter à leurs enfants respectifs. C’était une tâche délicate, mais Laeticia Hallyday a pu le faire accepter par ses deux filles, Jade et Joy qui pensent toujours très fort à leur père Johnny Hallyday. Jalil Lesper a également présenté l’amour de sa vie à ses enfants, Gena, Aliosha et Kahina. Il est très présent dans la vie de la veuve. Il l’a même accompagné tout au long de la journée d’hommage rendu à la rockstar et pendant le concert événement à la mémoire de l’idole des jeunes à l’Accor Arena.

Jalil Lespert révèle ses sentiments dans la presse

Dans un entretien avec la magazine Paris match, le père de famille a parlé des sentiments qu’il a pour sa bien-aimée. Alors qu’il est connu pour être très discret en ce qui concerne sa vie privée, l’ex compagnon de Sonia Rolland est sorti de sa réserve. En effet, dans le magazine n°3776 de Paris Match disponible en kiosque depuis ce 16 septembre, l’homme de 45 ans s’est confié sur les sentiments qu’il a pour sa compagne. Il a déclaré qu’elle lui plait parce qu’elle est une femme rare et vraiment unique. Il a ensuite enchainé en disant : « Je ne connais personne à qui la comparer. Elle est adorable, douce et romanesque, ne serait-ce que par sa vie…« .

Il ne s’est pas arrêté là, il a partagé d’autres compliments flatteurs qu’il a envers cette femme qui fait son bonheur depuis bientôt un an. D’ailleurs, ce mois d’octobre, ils fêteront leur un an de relation. Sa conjointe a confirmé qu’elle et son chéri vivent une grande histoire d’amour et qu’ils ont plusieurs points et rêves en commun.