Khloe Kardashian : elle pose très sexy et montre ses sous-vêtements

Alors qu’elle a été bannie du prestigieux évènement Met Gala, Khloe Kardashian a fait parler d’elle sur la toile. Ce 19 septembre, elle a posté une série de photos sexy d’elle, les internautes n’ont pas tardé à réagir. Malgré qu’elle ait été écartée de cet événement, la maman de True s’est montrée très sereine sur les réseaux sociaux.

Une tenue qui séduit ses abonnés Instagram

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Khloé Kardashian (@khloekardashian)

Ce dimanche 19 septembre, en soirée, Khloe Kardashian a publié 4 photos sexy d’elle. Ces clichés ont fait sensation auprès de ses abonnés Instagram. Dans sa robe en maille transparente, la star de télé-réalité s’est montrée très sensuelle dans des poses particulièrement séduisantes. Trois ans après son premier accouchement, la maman de True a gardé un corps de rêve et ne cesse d’être très charmante. Elle a tout mis en œuvre pour attirer l’attention de ses abonnés. Sa robe transparente laisse voir son soutien-gorge et son caleçon. Elle a également pris des poses qui permettent d’apprécier la beauté de ses formes légèrement généreuses. De belles courbes qui feraient craquer une multitude d’hommes.

Côté bijoux, elle a agrémenté sa robe qui est de couleur kaki avec de beaux petits joyaux. Autour du cou, elle a une belle chaine en filigrane avec un joli petit médaillon. Aux oreilles, elle a une paire de boucles dorées en forme de cercle qui viennent encore plus relever sa beauté. Au poignet de son bras droit, elle a un joli bracelet doré. Son rouge à lèvre rouge lui donne enfin une allure femme irrésistible.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Khloé Kardashian (@khloekardashian)

Quand on regarde ces clichés, on sent tout de suite que c’est une femme qui a du goût et qui sait se mettre en valeur. Le vêtement, les sous-vêtements, les bijoux, la coiffure, les poses, tout est simplement magnifique sur ces photos de la belle Khloe Kardashian. Une publication qui totalise plus de 2 500 000 mentions ‘’j’aime’’ et plus de 14 000 commentaires. Mais malgré ce niveau de popularité, l’équipe de production de Met Gala a quand-même trouvé que la fille du clan Kardarshian n’était pas assez célèbre pour être conviée à cet événement.

Kloe Kardashian, pas assez célèbre pour être invitée au Met Gala

Le Met Gala s’est tenu ce lundi 13 septembre à New-York. Des célébrités telles que Rihanna, Jennifer Lopez, Gigi Hadid, Megan Fox ou encore Billie Eilish étaient présentes lors de cette soirée. Une fois de plus, Khloe Kardashian n’avait pas son nom dans la liste des invités. Aussi surprenant que cela puisse paraitre, elle a été bannie de cet événement parce que, selon l’équipe en charge de gérer les invités, elle n’est pas assez célèbre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Khloé Kardashian (@khloekardashian)

Pour Anna Wintour, rédactrice en chef du magazine Vogue, Klhoe ne serait pas assez ‘’importante’’ pour figurer parmi les peoples conviés à cette prestigieuse soirée. L’on a d’ailleurs appris que selon plusieurs sources, la jeune femme de 37 ans ne fait pas le poids avec les top-modèles, les stars de cinéma et les grands noms de la musique. Contrairement à Khloe, Kim Kardashian était présente mais elle a été lynché sur les réseaux sociaux par les internautes qui ont donné plusieurs qualificatifs à sa tenue.