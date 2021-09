Prince Andrew : accusé d’abus sexuels, de nouvelles photos dévoilées

Le prince Andrew accusé d’abus sexuels devant la justice américaine, se montre de plus en plus discret. Mais de nouvelles preuves accablantes font surface, il s’agit de nouvelles photos qui ont été dévoilées.

Le prince Andrew est visé depuis un moment par une plainte de Virginia Giuffre qui l’accuse de violences sexuelles. S’étant longtemps caché afin d’éviter de comparaître devant la justice, il n’aura plus désormais de prétexte…

Les nouvelles photos du prince Andrew face aux accusations d’abus sexuels

La tension entre le Prince Andrew et le juge américain Lewis kaplan vient de prendre un nouveau tournant. Le duc d’York, accusé depuis fort longtemps d’agression sexuelle et de viol par Virginia Robert Giuffre, a essayé de se terrer en silence pendant une vingtaine de jours dans son manoir à windsor. Etant toujours dans l’intention de pratiquer la politique d’autruche, il est parti se réfugier à Balmoral, en Ecosse refusant ainsi de confronter la justice et ne rien dire sur la plainte qui lui a été adressée.

Par ailleurs, le 27 août dernier, le prince Andrew avait reçu une convocation qui l’obligeait à se rendre au tribunal. Mais les avocats du fils d’Elisabeth II avaient assuré fermement que ce dernier n’avait reçu les documents nécessaires qui justifient qu’il devrait se présenter à l’audience. En effet, la plainte avait été remise au domicile royal à Windsor en son absence. Cependant, depuis peu, Virginia Giuffre, son accusatrice a partagé des clichés compromettants pour le prince. Sur ces clichés s’affiche un employé de bureau londonien du cabinet d’avocats Boies Schiller Flexner LLP. Celui-ci est en train de poster l’enveloppe qui contient le procès dans une boîte aux lettres traditionnelles rouges de Royal Mail selon le média britannique Daily Mail. Le 9 septembre dernier, ce courrier a été adressé au duc d’York en personne dans son manoir sur le parc privé de Windsor Great situé à 5 kilomètres seulement du château de Windsor.

David Boies, l’avocat de la plaignante a confié : « Nous pensons avoir respecté les exigences pour lui remettre le courrier et nous avons déposé la preuve de la notification vendredi dernier. » cité dans The Guardian. Le 13 octobre prochain, une prochaine audition se tiendra normalement. La stratégie du prince Andrew est ainsi mise à mal. Son accusatrice Virginia Guiffre qui, désormais est âgée de 38 ans avait 13 ans à l’époque des faits.

Qui est le prince Andrew ?

Le prince Andrew, né le 19 février 1960 est le duc d’York. Il est le second fils de la reine Elisabeth II et du prince Philippe. A l’âge de 19 ans, pendant la guerre des Malouines, il s’engage dans la Royal Navy. Il poursuit sa carrière et dans les années 1980, après avoir suivi une formation pour devenir pilote d’hélicoptère, il devient aide de camp personnel de la reine en 1984. Son évolution au sein de l’armée de l’air britannique a marqué les années qui ont suivi. En 1999, il est fait capitaine de frégate après avoir été nommé commandant de vol et pilote du HAS3 Lynx à la fin des années 1980. Toujours en 1999, il intègre le ministère de la défense de son pays.

Il a été nommé, en 2006, le chevalier de l’Ordre de la Jarretière, ce qui représente la récompense la plus importante au Royaume-Uni par la reine Elisabeth II. Il fut nommé en février 2010, contre-amiral honoraire après son départ à la retraite. Il se positionne à la sixième place dans l’ordre de succession à la couronne royale au profit des deux filles, Béatrice d’York et Eugenie d’York qu’il a eu de son mariage avec Sarah Ferguson de 1986 à 1996.