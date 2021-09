La princesse Béatrice : elle a donné naissance à une petite fille

Ce samedi 18 septembre 2021, à l’hôpital Chelsea et Westminster à Londres, la princesse Béatrice a mis au monde une petite fille. Sur les réseaux sociaux, elle partage la joie de la naissance. La famille royale fait de même.

La princesse Béatrice accueille un nouveau-né dans la famille royale Britannique

La princesse Béatrice a connu ce samedi 18 septembre 2021 la joie de l’enfantement. Un nouveau-né avait vu le jour à travers ses entrailles. C’était autour de 23 h que le couple a accueilli l’enfant à l’hôpital Chelsea et Westminster à Londres. Le nouveau-né était une fille. Le bébé pèse 2,5 kg. Son prénom n’a pas encore été précisé. Dans l’ordre de succession à la couronne britannique, cet enfant est le onzième. Il est par ailleurs le douzième arrière-petit-enfant de la Reine Elisabeth II et le deuxième à naitre depuis que le prince Edimbourg est passé de vie à trépas. Il se met à la suite des autres arrières petits-enfants comme : Savannah et Isla Phillips, le prince Georges, la princesse Charlotte, le prince Louis de Cambridge, Mia, Lucas Tindall, Lena, Archie Mountbatten-Winsdor et sa sœur Lili. Cet enfant vient juste après la naissance du fils du prince Harry et de Meghan Markle né dans le mois de juin dernier.

Il y a lieu de rappeler que le nouveau bébé est le fruit d’une relation récente dont le mariage a été prononcé en juillet 2020 entre sa mère Béatrice d’York et Eldoardo Mapelli Mozzi. Il faut avouer que ce dernier avait déjà été en relation avec l’architecte américaine Dara Huang qui lui a déjà fait un garçon prénommé Christopher. C’est à travers le réseau social Twitter que Béatrice a manifesté sa joie d’être mère ce samedi 18 décembre. Dans ses dires, elle déclarait être ravie de partager la nouvelle de l’arrivée de l’enfant en toute sécurité. À cela, elle a ajouté : « Merci à l’équipe des sages-femmes et à tout le monde à l’hôpital pour leurs merveilleux soins. ».

La princesse Béatrice est la fille aînée de l’ancienne duchesse Sarah et du duc d’York qui est actuellement dans le viseur de la justice américaine. Béatrice est aussi vice-présidente des partenariats et de la stratégie chez Afiniti qui représente une société de logiciels d’intelligence artificielle.

La famille royale britannique partage la joie du nouveau-né de la princesse Béatrice

Les parents, les grands-parents et arrière-grands-parents du nouveau-né ont tous reçu la nouvelle en ce qui concerne la naissance du bébé. Ainsi, la famille royale n’a pas manqué d’exprimer ses gratitudes vis-à-vis de la naissance de cet enfant. À cet effet, le Buckingham Palace annonce à travers un communiqué : « Les grands-parents et arrière-grands-parents du nouveau bébé ont tous été informés et sont ravis de la nouvelle… La famille tient à remercier tout le personnel de l’hôpital pour leurs merveilleux soins. ». Ce communiqué précise aussi que la princesse Béatrice et l’enfant se portent très bien et qu’ils ont hâte de présenter leur fille à son grand-frère Christopher Woolf.

On note sur le compte du prince de Galles et de la duchesse de Cornouailles ceci : « Félicitations à la princesse Beatrice et à Edoardo Mapelli Mozzi pour l’heureuse nouvelle de la naissance de leur fille. ». Heureux d’être un enfant de cette race royale comme le nouveau-né de Béatrice. Il appellera tout comme les autres arrière-petits enfants son arrière-grand-mère, la reine Gan-Gan, et chaque fois, celle-ci lui glissera des cadeaux comme à l’égard ses autres arrière-petits-enfants.