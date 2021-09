Laeticia Hallyday : la somme faramineuse qu’elle dépense pour financer les études de ses deux filles, Jade et Joy

Après avoir pleinement profité de leurs vacances, Jade et Joy Hallyday retrouvent le chemin de l’école le mercredi 1er septembre 2021. C’est au Lycée français de Los Angeles qu’elles ont fait leurs rentrées scolaires. Un lycée réputé pour avoir formé plusieurs enfants de stars depuis son existence. Ce qui rend cette école d’autant plus inaccessible aux enfants ayant des parents dont les moyens sont limités. Dès lors, il est raisonnable de s’interroger sur ce que débourse Laeticia Hallyday chaque année pour la formation de ses filles. Dans les lignes qui suivent, nous vous fournissons plus de détails sur le sujet.

Un lycée prestigieux pour les enfants de Johnny Hallyday aux États-Unis

Samedi dernier dans l’émission 50’ Inside présentée par Nikos Aliagas et diffusée sur TF1, plusieurs sujets ont été évoqués. Mais celui qui retient notre attention se rapporte à Laeticia Hallyday et ses filles. Elles ont passé un formidable été, et sont déjà de retour sur les bancs de l’école. C’est avec Aliosha Lespert, le fils de l’acteur Jalil Lespert qui plus est en couple avec la veuve de Johnny Hallyday, que jade et Joy Hallyday ont atterri au lycée français de Los Angeles. Cette école est un établissement français approuvé par le ministère responsable de l’Éducation nationale.

Dans l’émission de Nikos Aliagas, Kristyn Burtt, une journaliste américaine, donne des détails sur le montant que dépense Laeticia Hallyday pour permettre à ses filles d’étudier dans un lycée français dans l’ouest des États unis. D’après ses propos, les frais de scolarité dans ce lycée s’élèvent entre 23 000 et 34 000 euros. Soit, 3 à 4 fois plus que le coût moyen des lycées en France. En gros, la veuve de Johnny Hallyday aurait versé plus de 50 000 euros pour inscrire ses enfants pour la nouvelle année scolaire qui vient de débuter. Une somme faramineuse qui n’est évidemment pas à la portée de n’importe quelle personne. La journaliste a d’ailleurs précisé qu’un grand nombre de stars ont elles-mêmes, obtenu leurs diplômes dans ce lycée ou y ont envoyé leurs enfants. « Jodie Foster a été diplômée. Claire Danes y est passée. Angelina Jolie et Brad Pitt y ont envoyé certains de leurs enfants aussi. Il y a toujours eu des têtes un peu connues dans cette école », a-t-elle déclaré. Nous avons également fait une petite enquête à ce propos et nous sommes en mesure d’ajouter à la liste les enfants de Bob Sinclair, ou encore ceux de Gad Elmaleh.

Un agenda chargé pour Jade et Joy Hallyday

Si les filles de Johnny et de Laeticia Hallyday ont commencé l’année scolaire, il y a seulement quelques jours, elles ont déjà manqué des cours pour se rendre à Paris. En effet, le mardi 14 septembre dernier, quelques mois avant le quatrième anniversaire du décès de leur géniteur, les deux filles se sont rendues avec leur mère dans le 12e arrondissement de Paris à l’occasion de la cérémonie de l’inauguration de la statue et de l’esplanade en hommage à Johnny Hallyday. Elles ont ensuite assisté au géant concert organisé, le soir du même jour, à L’AccorHotels Arena, pour honorer la mémoire du défunt. On a également noté à l’occasion, la présence de nombreuses figures célèbres de la musique française.