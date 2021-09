Princesse Beatrice : enceinte, la fille du prince Andrew admise à la maternité

La princesse Beatrice d’York va devenir maman. Sa grossesse arrive à son terme. La fille ainée de Sarah Ferguson a été admise à l’hôpital vendredi dernier, accompagnée de son époux Edoardo Mapelli Mozzi et de sa grand-mère, la reine Élisabeth II. C’est ce que nous révèle le quotidien ‘’The Express’’.

Le bébé, initialement annoncé pour l’automne, pourrait bien naitre plus vite que prévu. Le cas échéant, une interrogation se poserait sur la réaction du prince Andrew, réfugié à Balmoral, à cause de la délicate affaire dans laquelle il se retrouve impliqué. Dans cet article, nous vous donnons toutes les informations sur le sujet.

Une nouvelle naissance au sein de la famille royale britannique

La famille royale d’Angleterre ne cesse de s’agrandir depuis toujours. Que de nouvelles naissances ! Si William et Harry ont fait leurs parts en donnant naissance à au moins deux enfants chacun, c’est au tour de la fille ainée du prince Andrew d’York, de contribuer à l’agrandissement de la famille. Le 19 mai dernier, c’était avec une grande joie que la famille de la reine Élisabeth II a accueilli la nouvelle selon laquelle la princesse Béatrice et Edoardo Mapelli allait avoir leur premier enfant. Si on ignore encore le sexe de l’enfant, on sait en revanche que même s’il fait partie de la famille royale, il ne portera aucun titre royal. Néanmoins, il pourra bénéficier d’un titre de noblesse du côté de son père qui est un comte en Italie. L’autre chose dont on était également certain jusqu’au vendredi 17 septembre est que le bébé ne verrait le jour qu’en Automne. Cependant, il se pourrait que l’enfant de Béatrice et d’Edoardo déjoue les pronostics, et naisse quelques jours avant la date prévue puisque vendredi dernier, sa mère a été admise à la maternité.

Pour rappel, c’est le 17 juillet 2020, en présence de la reine Élisabeth et du prince Philip, passé de vie à trépas en avril dernier, que le comte Edoardo Mapelli Mozzi et la princesse Béatrice d’York, ont prononcé leurs vœux de mariage. Les deux conjoints n’ont donc pas trainé avant de se donner la chance d’avoir un premier enfant. À l’heure où nous rédigeons cet article, aucun élément n’indique si la princesse Béatrice, fille du Prince Andrew et de Sarah Ferguson se trouve toujours à la maternité ou si elle a déjà accouché. En revanche, une grande question demeure. Le prince Andrew quittera-t-il son refuge pour rendre visite à sa fille et faire la connaissance de son petit-fils, si naissance, il y a ?

Pourquoi le prince Andrew est-il à Balmoral ?

Depuis quelques mois, le frère du prince Charles se réfugie à Balmoral pour échapper à la justice, suite à la plainte déposée par Virginia Giuffre à New York. Cette personnalité de télé âgée de 38 ans avait déjà accusé publiquement celui que plusieurs personnes considèrent comme le fils privilégié de la reine d’Angleterre, de l’avoir agressé sexuellement, il y a plus de vingt ans, alors qu’elle était mineure, avec l’aide financier, Jeffrey Epstein qui s’est suicidé entre les murs de la prison dans laquelle il était incarcéré.

Le 9 août 2021, elle déposa une plainte auprès d’un tribunal fédéral américain, pour obtenir justice. Une affaire délicate tout autant pour le prince Andrew et pour sa mère. Encore plus, quand le tribunal britannique, valide la notification en Angleterre, de cette plainte, mercredi dernier. Jusque-là, le prince Andrew a toujours rejeté les allégations de Virginia Giuffre et remet en question une photo qui le montre avec cette dernière.