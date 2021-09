Stéphanie de Monaco : elle change de look et adopte la coupe garçonne comme Charlene

Au cours d’une œuvre de charité, c’est avec un nouveau look que Stéphanie, la sœur cadette du Prince Albert de Monaco est apparue. Se serait-elle inspirée de sa belle-sœur, Charlène de Monaco ? Puisqu’elle a vraisemblablement opté pour la coupe garçonne de cette dernière. En tous cas, elle n’a pas manqué de créer la surprise générale sur la toile en dévoilant son nouveau visage. Dans la suite de ces lignes, nous vous présentons plus de détails sur le sujet.

Une coupe de coiffure très tendance

Depuis la longue absence de la princesse Charlène, Stéphanie de Monaco multiplie ses apparitions publiques. Elle a dû prendre temporairement la place de sa belle-sœur coincée dans le pays de Nelson Mandela pour des raisons sanitaire et qui ne rentrera pas avant fin du mois d’octobre. Ainsi, c’est Stéphanie de Monaco qui paye le prix de cette absence, en apparaissant régulièrement à la place de Charlène.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 👑👸🏻🧚‍♀️💄💎👛💍💖 (@13.paola.13)

Sans aucun doute, c’est elle qui avait le déplacement au tournoi de golf Princess of Monaco. Un évènement caritatif sportif, organisé par l’association de la princesse Charlène de Monaco et qui est à sa deuxième édition. C’est à l’occasion, que Stéphanie de Monaco a été aperçue avec une nouvelle coupe de cheveux qui plus est très tendance. C’est une coiffure garçonne, une coupe de cheveux très courte qu’elle avait déjà faite bien longtemps avant.

Si la belle-sœur de la princesse Charlène de Monaco a pris part au tournoi de golf, à la place de cette dernière, elle a aussi marqué sa présence pour sa propre association Fight Aids Monaco. En effet, les profits issus du tournoi de golf de cette édition devraient être partagés entre les associations des deux princesses. Rappelons, à cet effet que la première édition du tournoi organisé il y a deux de cela, a généré près de 330 000 euros pour l’association de la princesse Charlène. Cette somme sera ensuite utilisée pour offrir des cours de natation dans un pays de l’Afrique occidentale appelé Ghana.

Stéphanie de Monaco inspiré par sa belle-sœur ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pauline_carostefal (@pauline_carostefal)

Un changement de style très radical, mais un look très élégant pour la princesse Stéphanie. Et même si elle avait déjà adopté cette coupe auparavant, on se demande si ce n’est pas sa belle-sœur qui l’aurait inspiré pour cette fois-ci. Rappelons que la princesse Charlène a fait appel au ciseau il y a déjà quelques mois, pour laisser place sur sa tête, à une coupe garçonne très séduisante. De toutes les façons, cette nouvelle coiffure embellit, encore plus, le visage de l’héritière du trône monégasque qui est apparu au côté de son frère et du frère de sa belle-sœur à l’occasion du tournoi du golf. L’autre chose qui demeure certaine est que la nouvelle coiffure de la sœur du Prince Albert n’a pas manqué d’animer des conversations sur les réseaux sociaux.

Une mère qui soutient grandement la lutte contre le SIDA

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par KEMBRICISTAN (@kembricistan)

En juillet 2021, c’est accompagné de ses trois enfants Louis, Camille et Pauline, que la princesse héritière au trône de Monaco s’est présentés au gala organisé par son association Fight Aids Monaco. Une organisation très impliquée dans la lutte contre le SIDA. Il faut donc reconnaitre que dans ce grand combat qu’elle livre depuis un long moment, Stéphanie de Monaco peut s’estimer heureuse d’avoir le soutien des membres de sa famille puisqu’il n’est pas donné à n’importe qui d’en bénéficie. Comme quoi, rien ne vaut une famille unie.