Bernard Tapie malade : son fils Stéphane fait un post sur les réseaux sociaux qui inquiète tout le monde

Le cancer, cette maladie qui fait souffrir Bernard Tapie depuis un bon bout n’est plus un secret, mais un élément vient susciter des interrogations chez les fans de l’homme d’affaires. En effet, ce dimanche 19 septembre, son fils Stéphane Tapie a fait une publication qui inquiète les uns et les autres. Selon les premières analyses évidentes, il se pourrait que l’état de santé du père de famille se soit détérioré. Sachant également que sa fille, Sophie Tapie a donné des nouvelles peu apaisantes ce début de septembre.

Bernard Tapie, son état de santé se serait détérioré ?

Ce dimanche 19 septembre, Stéphane, le fils de Bernard Tapie a publié une vidéo sur Instagram. Dans cette vidéo, il rend hommage à son père à travers une succession de photos qui défilent avec en fond, la jolie voix d’une petite fille. Sur ces clichés, on voit l’homme d’affaires avec ses enfants, sur un autre, on le voit avec son fils Stéphane et, on y voit également une photo où il y’a une banderole déployée à l’entrée du stade Vélodrome de Marseille sur laquelle il est écrit : « Tout Marseille avec le boss. » Le fils de l’homme d’affaires a mis en légende de sa publication : « Profitez de vos proches avant qu’il ne soit trop tard« . Il a accompagné ce commentaire de cœurs noirs.

Ce n’est pas bon signe là, que ce soit les cœurs noirs, le message de sa publication ou encore la banderole déployée par les supporters de l’Olympique de Marseille. Cela n’augure pas de bonnes choses. Tout porte à croire que ça ne va pas pour l’homme d’affaires de 78 ans. Il se pourrait que son double cancer de l’œsophage et de l’estomac se soit aggravé. Une maladie qu’il combat depuis trois ans. Pire encore, selon des révélations faites par Pascal Praud sur CNews en mai 2021, de nouvelles tumeurs seraient apparues au niveau de la peau, des reins et du cerveau du père de famille. Plusieurs éléments qui présagent la fin pour l’homme politique. Un homme qui a d’ailleurs eu une vie professionnelle bien remplie. Il a été dirigeant de plusieurs entreprises sportives, il a fait les affaires, il a fait de la politique. La maladie ne l’a pas encore vaincu, tout espoir n’est pas encore perdu et dans les jours à venir on en saura plus sur l’état de santé de Bernard Tapie.

Les hommages de ses autres enfants

En dehors de Stéphane, Sophie et Laurent ont eux aussi rendu hommage à leur père. Alors que Sophie Tapie a reconnu ce 2 septembre que son père n’allait vraiment pas bien, elle a composé une chanson pour lui rendre hommage. La chanteuse lui a dédié le titre Phoenix extrait de son nouvel album. Selon ce qu’elle a confié à Gala, elle a fait cette chanson pour « donner de la force » à son papa qui vit des moments très difficiles.

D’un autre côté, Laurent Tapie, le dernier fils de Bernard a tenu à reconnaitre la force de son père. Une force morale qui lui permet de tenir le coup même si physiquement, ça ne va pas. Il a d’ailleurs dit que son papa est extrêmement combatif car on lui donnait seulement six mois avec son cancer mais cela fait trois ans qu’il se bat contre cette pathologie sévère. C’est un homme coriace qui déjoue les pronostics.