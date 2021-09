Jean-Pierre Pernaut : ce métier improbable dont il rêvait quand il était plus jeune

Si Jean-Pierre Pernaut est devenu journaliste et a pendant longtemps animé le journal télévisé du 13H sur TF1, c’est bien parce qu’il a raté son rêve d’enfance qui était de devenir curé. C’est bien ce qui ressort de ses confidences livrées dans les colonnes du Journal du dimanche de ce 19 septembre.

Jean-Pierre Pernaut : il rêvait d’être curé quand il était plus jeune

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Pierre Pernaut (@pernautjp)

Jean-Pierre Pernaut, l’ancien animateur du journal télévisé du 13H sur TF1, a défendu les régions et les traditions françaises pendant plus d’une trentaine d’années. Il est aujourd’hui dans sa 71e année et depuis qu’il a abandonné son poste de journaliste, consacre son temps à son jardin. Dans une interview diffusée par le Journal du dimanche, ce 19 septembre, on peut constater dans les colonnes que l’ancien journaliste fait des confidences intéressantes sur sa vie, de même que sur son enfance. Selon ses dires, il avait un rêve d’enfance qui n’était pas celui de devenir journaliste. S’il est donc devenu présentateur plus tard, c’est parce qu’il avait dû abandonner son rêve d’enfance.

Et quel était son rêve ? Jean-Pierre Pernaut rêvait de devenir curé. « Petit, je voulais être curé », a confié l’ancien journaliste. Mais suite à un événement qui était advenu, l’homme a redirigé son rêve vers les médias. « Mais, j’ai arrêté parce que j’ai trouvé le métier dangereux quand le prêtre de mon village s’est cassé la jambe en fermant une fenêtre… », a raconté Jean-Pierre. Alors, suite à ce malheureux événement, il a décidé de poursuivre ses études à l’Ecole supérieure de journalisme de Lille. Plus tard, il deviendra journaliste pendant nombre d’années avant de retourner à son jardin.

Aujourd’hui, il se définit lui-même comme homme de la campagne qui aime cultiver la terre et la gratouiller. Il avoue adorer être assis dans son jardin, admirer les arbres, ramasser les feuilles mortes, observer les oiseaux qui volent dans le ciel, les écureuils qui grimpent aux branches, regarder les fleurs…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Pierre Pernaut (@pernautjp)

Jean-Pierre Pernaut : quel a été son parcours ?

Il est né le 8 avril 1950 à Amiens d’un père centralien et d’une mère pharmacienne. Il fait d’abord ses études à la cité scolaire et à l’école Saint-Martin d’Amiens avant de les poursuivre à l’Ecole supérieure de journalisme, puis devient dès 1975, présentateur du journal de 13 heures sur TF1 de 1988 à 2020 et de l’émission Combien ça coûte ? de 1991 à 2010. En 2007, il se marie à la comédienne et animatrice de télévision Nathalie Marquay qui a également été la Miss France en 1987. Il a eu avec cette dernière deux enfants dont Lou et Tom. Jean-Pierre a par ailleurs partagé sa vie avec Dominique Bonnet qui lui a également donné deux enfants.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Pierre Pernaut (@pernautjp)

Il annonce dans le mois de septembre 2018 être atteint d’un cancer de la prostate. Suivi par plus de 8 millions de téléspectateurs à travers le monde, il annonce son retrait du journal télévisé le 15 septembre 2020 et fait sa dernière présentation le 18 décembre 2020. Depuis son départ, il anime la chaine numérique Jean-Pierre Pernaut TV, de même que l’émission Jean-Pierre et vous hebdomadaire diffusée sur LCI. Ce mardi 21 septembre, l’ancien présentateur du journal de 13 h est victime d’une rumeur de mort sur les réseaux sociaux, alors qu’il est encore bel et bien en vie à Louveciennes (Yvelines).