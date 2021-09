M. Pokora : quel est ce douloureux souvenir de son grand-père qu’il n’arrive pas à oublier ?

Le jeune chanteur et acteur français, M. Pokora a du mal à oublier le douloureux souvenir qu’il garde de la maladie d’Alzheimer de son grand-père malgré l’écoulement de plusieurs décennies déjà. Il est revenu sur ce souvenir dans une vidéo qu’il partage avec ses abonnés sur Instagram.

M. Pokora : il continue de garder un douloureux souvenir de la maladie de son grand-père

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Matt Pokora (@mattpokora)

Tout passe et tout se range dans l’oubli au fil des années, mais les images de ce douloureux souvenir que garde M. Pokora ne cesseront de déferler devant ses yeux tant qu’il vit. Le chanteur garde toujours le douloureux souvenir lié à la maladie d’Alzheimer dont avait souffert son grand-père avant de passer de vie à trépas.

Même si Pokora est occupé par ses chants, ses concerts et ses prestations au théâtre comme au cinéma, il est aussi prêt à consacrer une partie de son temps pour combattre cette maladie d’Alzheimer qui a fait souffrir son grand-père et qui l’a négativement marqué. Sur ce, il se joint à la Fondation pour la recherche médicale dont l’objectif est de combattre cette maladie aux fins de ralentir ses affres. Il y a lieu de rappeler que cette maladie a touché déjà plus de 900 000 personnes en France. C’est donc dans le cadre de lutte contre la maladie d’Alzheimer que la campagne dénommée « Ensemble contre l’oubli » a été lancée courant cette rentrée 2021.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Matt Pokora (@mattpokora)

À cette occasion, le comédien a décidé de prêter son image à la fondation à travers une courte vidéo partagée sur Instagram dans laquelle il évoque la douleur qu’il avait ressentie lorsqu’il s’était rendu compte que son grand-père ne le reconnaissait plus. Matt Pokora confiait que le jour où il avait réalisé que son grand-père l’avait oublié, c’est le moment où il était entré dans la pièce et il l’avait vu. Là, Matt avait réalisé que son grand-père ne savait plus qui il était. Il avait dû quitter la pièce pour aller pleurer un peu plus loin dans le couloir. Emu, il ajoute « Alors j’imagine le choc que ça a dû être pour ses enfants, pour ma mère. ».

M. Pokora : la réaction de ses abonnés suite au partage de son douloureux souvenir

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Matt Pokora (@mattpokora)

Cette vidéo suivie par 3 millions d’abonnés a reçu plus de 38 000 likes et plusieurs commentaires. Matt Pokora est vraiment engagé dans la lutte contre cette maladie, car il affirme avoir peur d’oublier un jour ses enfants s’il lui arrivait de souffrir de la maladie d’Alzheimer comme son grand-père. Enfin, il faut rappeler pour que la maladie d’Alzheimer une maladie neuro dégénérative qui se caractérise par la perte progressive de la mémoire, de même que certaines fonctions intellectuelles. Certaines causes peuvent justifier la présence de cette maladie. Il s’agit de l’âge, de l’hypertension artérielle, de l’excès du cholestérol, du diabète, de l’obésité, du tabac, de l’alcool…