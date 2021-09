Emmanuelle Béart : elle dévoile une photo avec ses enfants et fait plaisir à ses fans

En plus d’être une actrice passionnée par sa profession, Emmanuelle Marie Hélène Béart, est une mère épanouie avec ses trois merveilleux enfants : Nelly Auteuil, Johan Moreau, Surifel Cohen. Dans son dernier post sur son compte instagram, samedi 18 septembre 2021, la comédienne de 58 ans a rendu hommage à ses deux aînés, Nelly et Yohann, en publiant une rare photo d’un tendre moment partagé avec ceux-ci. Bien entendu, ce cliché n’a pas manqué de ravir les internautes. Dans les prochaines lignes, nous vous donnons plus de détails sur le sujet.

Grande icône du cinéma français

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Emmanuelle Béart (@emmanuelle.beart)

Révélée par sa performance dans le drame de Manon des sources produite par Claude Berri, en 1986, qui lui permit d’obtenir le César de la meilleure comédienne dans un rôle secondaire, Emmanuelle Béart s’est très vite imposée comme l’une des grandes figures du cinéma français. Mais elle étend également sa renommée vers le géant pays de l’ouest en obtenant un rôle dans le célèbre film de Tom Cruise, Mission impossible. Elle a travaillé aux côtés des plus grands réalisateurs au monde et a réussi à s’imposer comme une actrice au répertoire varié en oscillant sans difficulté entre le drame et la comédie.

En plus d’une carrière remplie de succès, l’actrice est une femme véritablement engagée dans des causes sociales. Elle porte un grand intérêt à la problématique du logement et soutien avec grande ardeur, les personnes étrangères en situations régulières. Elle est aussi une mère heureuse de trois enfants qu’elle chérit avec beaucoup d’amour.

Une mère comblée avec ses trois enfants

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Emmanuelle Béart (@emmanuellebeart)

Sur son compte instagram, l’artiste n’hésite pas à partager avec ses plus de 100 000 abonnés, ses projets et son quotidien. Samedi dernier, c’est un rare cliché de ses deux premiers enfants, Nelly et Yohann, qu’elle a souhaité révélé à ses aficionados. Il s’agit d’une photo sur laquelle on peut voir l’actrice et ses deux aînés en plein câlin, avec en légendes « mes amours ». De quoi remplir ses fans de plaisir.

Sa fille aînée Nelly Auteuil est le fruit de son amour avec Daniel Auteuil qu’elle rencontre en 1994 sur le plateau de l’amour en douce réalisé par Édouard Molinaro. Le couple partagera 10 ans de vies communes avant de se séparer. Par la suite, elle tombe amoureuse du compositeur de musique David François Moreau, qui plus est le demi-frère du célèbre musicien Patrick Bruel, avec qui elle entretient une relation. De leur amour naîtra son second enfant, Yohann Moreau en 1996, soit 4 ans après le premier. Mais le couple ne dura pas longtemps, quelque temps après la naissance du petit Yohann, les deux partenaires se séparent. Elle fut également en couple avec le producteur Vincent Meyer, rencontré au cours du tournage du film la répétition.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Emmanuelle Béart (@emmanuellebeart)

Avec ce dernier, l’actrice n’eut aucun enfant. Leur relation se termine tragiquement par le suicide du producteur trois années après leur rencontre. En 2008, elle se maria à l’acteur français Michaël Cohen, en Belgique. Le couple adopte un bébé de 8 mois l’année suivante du nom de Surifel. Deux ans après cette adoption, les deux conjoints rompent les liens de mariage. Aujourd’hui, Emmanuelle Béart, est à la tête de sa famille et profite pleinement de ses enfants, avec qui elle n’hésite pas à passer du bon moment.