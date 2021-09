Jean-Pascal Lacoste : devenu papa, il dévoile un rare cliché du visage de son bébé

Même s’il l’évoque rarement, Jean-Pierre Lacoste est le papa comblé de deux adorables enfants : Kylie et Maverick, avec qui il savoure d’agréables instants en famille. Sur les réseaux sociaux dimanche dernier, l’ancien chanteur converti en chroniqueur télé a dévoilé un magnifique cliché du visage de son fils de 8 ans. Nous vous donnons plus de détails sur le sujet dans la suite de ces lignes.

Le visage gracieux de Maverick dévoilé

Jean-Pascal Lacoste fait partie de ces célébrités qui ont une vie médiatique de plus en plus exposée et très active. Les sommes empochés au cours de sa participation à la Star Academy, sa relation amoureuse avec Delphine Tellier, sa relation très tendue avec la grande sœur de celle-ci, son ancienne épouse Jenifer… Jean-Pascal ne cache rien de sa vie personnelle quand on lui pose la question. C’est Ce qu’il a encore démontré face aux caméras de C8 dans Touche Pas à mon poste, répondant sans tabou, aux questions de Cyril Hanouna.

Néanmoins, s’il ne montre aucune difficulté à s’exprimer sur sa vie personnelle, il fait le nécessaire pour tenir ses enfants à l’écart des débats. Cependant, dimanche dernier, il fit la surprise à ses plus de 62 000 followers, en dévoilant l’un des rares clichés de son fils. Sur la photo, on peut voir le jeune garçon de 8 ans aux cheveux bruns apparaitre de profil avec un casque blanc aux oreilles. Lequel appartient à son cher papa, puisque ce dernier a mis en légende « Quand le fiston te pique ton casque ». Il faut dire que cette publication n’a pas manqué de faire plaisir aux fans du chroniqueur qui vraisemblablement mets quelques exceptions à ses propres règles.

Jean-Pascal Lacoste, un papa comblé

Une apparition rarissime de Maverick sur les médias sociaux puisque la dernière remonte à il y a 4 ans. C’était en décembre 2017 que les internautes ont vu la tête du jeune garçon, alors âgés de 5 ans. L’ex-chanteur avait dévoilé une très jolie photo de son fils, prenant la pose hardiment devant un magnifique dessin mural qui représente un palmier géant et des animaux de la savane. « Maverick grandit trop vite… Bravo fiston on t’aime ! Papa, Delphine et Kylie sont fiers de toi #mondieuqueletempspassevite #petitairmalicieux #jolipalmier #vivelesvacancesdenoel » », avait écrit le père comblé du petit garçon en légende. Et déjà à ce moment, la majorité des followers ont déclaré avoir remarqué une grande ressemblance entre le chroniqueur et son fils.

Pour rappel, Kylie et Maverick sont le fruit de son amour avec une jolie Américaine appelée Jennifer dont il fait la connaissance en 2004. Le couple s’est promis de ‘’s’aimer pour le meilleur et pour le pire’’ devant la loi le 13 janvier 2007, avant de finalement rompre ses vœux après 9 années de vies communes. Depuis le temps, l’artiste vit une relation amoureuse avec Delphine Tellier, petite sœur de la femme d’affaires, Sylvie Tellier avec qui il ne s’entend pas très bien. Mais malgré cette relation conflictuelle qui plane entre l’ancien chanteur et la grande sœur de sa compagne, le couple est toujours en bonne santé. À ce qu’il parait, les deux amoureux se préparent même à légaliser leurs relations. Mais ce n’est pas tout, la naissance d’un bébé est aussi envisagée.