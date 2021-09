Pierre Billon : il aurait posé une action incroyable pour aider Johnny Hallyday dans son combat contre le cancer

Dimanche 19 septembre 2021, Pierre Billon, auteur du texte de la chanson j’ai oublié de vivre interprété par Johnny Hallyday, dont il est d’ailleurs un grand ami, était reçu sur le plateau de vivement dimanche, où il est revenu sur ses années de grande amitié avec le chanteur décédé à l’âge de 74 ans, des suites d’un cancer de poumon. Il a évoqué le magnifique geste qu’il aurait fait pour soutenir son ami de longue date dans son combat contre sa maladie. Dans les lignes qui suivent, nous vous présentons plus de détails sur le sujet.

Johnny Hallyday : optimiste jusqu’au bout

Mardi 5 septembre 2017, c’était le générique de fin pour Johnny Hallyday alors âgés de 74 ans. Un an plus tôt, l’artiste apprenait qu’il était atteint d’un cancer de poumons et dut faire face à cette réalité jusqu’à son décès. Un décès auquel ne s’entendait probablement pas l’entourage du chanteur malgré les pronostics inquiétant des médecins. En réalité, ce n’était pas le premier cancer qu’a connu celui qu’on peut considérer comme l’une des plus grandes figure de la musique française. Il avait déjà été atteint du cancer du Côlon et de la prostate, auparavant, et s’en était remis.

Son entourage était donc resté optimiste quand on lui annonça qu’il était atteint d’un cancer de poumons. Malheureusement, le chanteur a perdu ce dernier combat, mais a pu compter sur le soutien indéfectible de sa famille jusqu’à son dernier souffle. « Notre monde s’écroule. J’apprends avant lui qu’il est atteint d’un cancer des poumons stade quatre. Pour lui, c’était une infection, on pouvait opérer. Mais il n’y avait pas d’opération possible », a déclaré Laeticia Hallyday, veuve de l’artiste décédé en 2018.

Pierre Billon fait des confidences

Aujourd’hui, presque quatre ans déjà, le nom de Johnny Hallyday est encore gravé dans le cœur de ses millions de fans. Dimanche dernier, dans l’émission vivement dimanche, Pierre Billon était l’invité de Michel Drucker. Au cours de leurs entretiens, l’ancien directeur artistique de Johnny Hallyday n’a pas hésité à évoquer sa grande amitié avec ce dernier. Répondant à la question du philosophe Nathan Gevers aussi invité de Michel Drucker, sur son statut de fumeur, Pierre Billon a fait savoir que pendant plusieurs années, il avait été un grand fumeur avec tout son clan, jusqu’à ce que leur « ami commun » ait des problèmes au niveau de ses poumons. À partir de ce moment, tout le clan a décidé d’arrêter de fumer autour de Johnny Hallyday. « On a tous arrêté ou au moins levé le pied pour ne pas être une tentation autour de lui », a-t-il expliqué. Un formidable geste qu’ils avaient fait pour soutenir leur ami durant sa maladie, mais qui malheureusement, n’aura pas été suffisant pour le garder en vie.

Rappelons que Pierre Billon a été le directeur artistique de Johnny Hallyday entre 1982 et 1985, une période fructueuse en création pour le chanteur puisqu’il enregistre huit albums studio dont un en langue espagnole. La période Hallyday-Billon prend finalement fin en 1985, certainement à cause d’une absence de tube. Toutefois, il faut reconnaitre que cette période est musicalement l’une des plus entreprenantes dans la carrière de l’artiste. Et l’acteur principal de cette volonté de renouvellement remarqué chez le chanteur au cours de ces années n’est nul autre que Pierre Billon.