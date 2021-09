Matthieu Delormeau : il balance sur « une crise de nerfs » de Karine Le Marchand

Ce mardi 21 septembre sur le plateau de Touche pas à mon poste, le chroniqueur Matthieu Delormeau est revenu sur une scène qui se serait produite lors du tournage d’un épisode de L’amour est dans le pré. Scène qui impliquerait directement la présentatrice vedette de l’émission de M6. Mais aussi, selon plusieurs anciens candidats du programme télé, la présentatrice serait quelqu’un de difficile à vivre.

Karine Le Marchand se défend face aux accusations de Public

Diffusé depuis le 8 septembre 2005, L’amour est dans le pré est de retour sur les antennes de M6 depuis ce mois de septembre. Un autre épisode de l’émission de rencontre dédiée aux agriculteurs a été diffusé ce lundi 20 septembre. Le lendemain, l’équipe de Touche pas à mon poste est revenue sur ce qui se passe hors caméra pendant le tournage de ce programme télé. Pour en parler, Myriam Palomba, directrice de la rédaction du magazine Public était l’invitée de Cyril Hanouna. L’organe de presse a d’ailleurs publié une enquête dans laquelle Karine Le Marchand est décrite comme une princesse capricieuse pendant les tournages.

Plusieurs candidats de l’émission tels que Mathieu et Alexandre ou encore Lucile et Jérôme ont pris la défense de l’animatrice après que ces révélations aient été faites. Karine Le Marchand a choisi de réagir sur les réseaux sociaux. Elle a fait une publication sur Instagram et dans ce post elle remercie ses amis agriculteurs, les témoins d’émission et même sa cousine d’avoir défendu son image et d’être présents dans sa vie. Puis pour répondre à ce qu’elle considère comme des calomnies.

Les agriculteurs et sa cousine ne sont pas les seuls à lui avoir témoigné leur soutien. Le directeur général des programmes de M6 a également apporté son soutien à l’animatrice. Selon lui, « Ce sont des propos dénigrants et non fondés« . Il a également signalé que Karine Le Marchand a un caractère que tout le monde connait et qu’elle est d’une grande sincérité. Qu’elle n’est pas du genre à faire semblant, quand elle aime, elle aime pour de vrai et quand ce n’est pas le cas, ce que ça ne l’est pas.

Matthieu Delormeau parle de la « crise de nerfs » de la présentatrice

Dans TPMP ce mardi 21 septembre, tous les chroniqueurs ont reconnu le caractère difficile de Karine Le Marchand. Isabelle Morini-Bosc était la seule à avoir pris la défense de l’animatrice pendant que ses collègues en plateau racontaient des histoires qui démontraient que la présentatrice télé serait évidemment une femme capricieuse hors caméra. Matthieu Delormeau a d’abord dit : « À sa décharge, il y en a d’autres qui sont odieuses« . Ensuite, il a continué en racontant une anecdote faite par un employé de l’émission d’après cette personne qui fait partie de l’équipe de L’amour est dans le pré. Ce n’est pas tout, car, selon le magazine Voici, pour certains agriculteurs qui sont passés dans cette émission, Karine Le Marchand fait preuve d’une fausse amitié envers eux devant les caméras.