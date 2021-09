L’actrice Anna Gaylor (Les visiteurs, Le cœur des hommes), est morte à l’âge de 89 ans

Le cinéma français vient encore de perdre l’une de ses valeurs sûres. La comédienne Anna Gaylor est morte ce mardi 21 septembre à l’âge de 89 ans. L’annonce a été faite sur les réseaux sociaux par son grand ami Aytl Jensen. Les fans de l’actrice sont dans la douleur après ce départ.

Le départ d’une icône du cinéma français

Le spectre de la mort rode dans l’univers du cinéma français depuis le début de ce mois de septembre. C’est d’abord le Magnifique Jean-Paul Belmondo qui est allé rester au ciel à l’âge de 88 ans, ensuite, Marthe Mercadier l’a rejoint alors qu’elle était âgée de 92 ans et maintenant c’est Anna Gaylor qui est parti rejoindre les anges ce mardi 21 septembre à l’âge de 89 ans. Trois grosses pertes pour le 7e art français en moins d’un mois. Aytl Jensen, ami très proche de l’actrice a annoncé la triste nouvelle sur son compte Instagram avec une photo où il est en compagnie de la talentueuse comédienne. Elle s’en est allée alors qu’ils venaient de tourner la sitcom Les aventures d’Aytl Jensen réalisée par Aytl Jensen lui-même.

Son ami a annoncé la nouvelle sur Instagram avec beaucoup de tristesse. Il a d’abord commencé par souligné le fait qu’elle était une amie de longue date. Puis il a fait des compliments à la belle personne qu’elle était. Il a continué en disant à quel point il était chagriné par sa mort. Et il a terminé en souhaitant qu’elle repose en paix, elle qui était sa « Anna d’amour« , lui manque déjà. Une autre perte qui vient plonger toute la France dans le deuil. Elle a fait ses classes au Conservatoire national supérieur d’art dramatique avec Jean Rochefort, Jean-Pierre Marielle ou encore Jean-Paul Belmondo et elle a également travaillé avec de grands réalisateurs tels que : Philippe de Broca, Jean-Marie Poiré ou encore Alain Jessua.

Une carrière remarquable

De son vrai nom, elle s’appelait Anna Senioutovitch et elle avait vu le jour pour la première fois le 13 mai 1932 à Paris. Elle a fait ses premiers pas au théâtre dans les années 1950. Communément appelée le Second couteau de la comédie française, elle a eu quelques petits rôles au cinéma et à la télévision. Puis, en 1957 et 1958, elle a décroché deux rôles dans des productions britanniques : Les sept tonnerres d’Hugo Fragonese et Rencontre au Kenya de Ken Annakin. Durant ce dernier film, elle a fait la rencontre de Belinda Lee et Michael Craig. Elle a également joué dans des films tels que : La vie à l’envers en 1964, Jeu de massacre en 1966 ou encore Traitement de choc en 1973. Elle était l’épouse du célèbre réalisateur Alain Jessua dont elle a joué dans plusieurs de ses productions.

Mais si elle est devenue célèbre, c’est grâce à son apparition dans Les visiteurs où elle a incarné la mère de Godfroy et Le cœur des hommes. Cette autre légende du cinéma français s’est éteinte en laissant 60 longs métrages derrière elle. D’après Télé Loisirs, Elle totalise en moyenne une cinquantaine de productions télé et un même nombre de pièces de théâtre. Elle a travaillé avec les plus grosses pointures du cinéma.