Meghan Markle : tout savoir sur le syndrome dont elle souffre et qu’elle pourrait transmettre à ses enfants

Et si Meghan Markle était Hyperlaxe ? C’est la question que plusieurs se posent depuis quelques temps. Alors qu’il y a seulement quelques jours, on pensait connaitre tout de l’ancienne actrice devenue l’épouse du prince Harry d’Angleterre et mère de deux enfants. Une experte s’est livré sur l’étrange maladie des articulations dont est victime la duchesse du Sussex et il semble que ce soit une pathologie génétique qui pourrait affecter les arrières petits fils de la reine Élisabeth.

Une découverte fortuite

Depuis que sa liaison amoureuse avec le prince Harry s’est confirmée et a été révélée au grand public, plus aucun fait et geste de la duchesse du Sussex n’échappe à l’examen minutieux des médias. Elle ne peut même plus faire un pas sans être pourchassée par une escouade de paparazzis. Si le couple espérait se mettre à l’abri des projecteurs en déménageant vers le pays de l’oncle Sam, le résultat n’aura pas été différent. Au contraire, cela à plus encore, exacerbé la curiosité des médias puisque le prince Harry et sa petite famille sont désormais des cibles de choix pour ses derniers.

En effet, pendant la grossesse de Lilibet Diana né le 4 juin dernier, seulement quelques mois après le décès de son arrière-grand-père l’époux de la reine d’Élisabeth II et prince consort du Royaume uni, Meghan Markle et Harry Windsor ont été pris en photo lors de leur visite au National Théâtre. Et, sur les photos prises, nos confrères britanniques du journal Hello ont fait une remarque étonnante. En effet, pendant que Meghan posait sa main sur son ventre, son pouce semble se plier de façon inhabituelle. Chose anormale puisque le doigt ne peut se plier au-delà de 90 °, à moins que son porteur soit atteint d’une hyperlaxité.

Un défaut génétique héréditaire, mais sans aucun danger

D’après l’ostéopathe Anisha Joshi, les individus qui sont atteints d’hyperlaxité « sont souvent capables de bouger leurs membres d’une manière que d’autres ne peuvent pas, un peu comme la photo sur laquelle le pouce de Meghan semble plié inconfortablement… », a-t-elle expliqué. Aussi, l’ostéopathe, a-t-elle tenu d’indiquer que cette anomalie génétique peut être transmise des ascendants au descendant. Ce qui pourrait impliquer qu’il existe des probabilités pour que les deux enfants de l’ancienne actrice portent cette anomalie.

Toutefois, l’experte a ajouté également que cette maladie, même si elle peut être transmise d’une génération à une autre, n’a aucune conséquence pouvant être à la base d’un quelconque désagrément à son porteur. Il faut savoir que les personnes touchées par cette pathologie ne présentent aucune trace de déformation physique ou un quelconque signe pouvant révéler à première vue qu’il possède quelques choses d’inhabituelles. Et Meghan Markle en est bien la preuve, cette belle femme dont la splendeur ne manque pas d’attirer le regard n’a jamais présenté un signe physique qui pourrait révéler sa maladie. Excepté une photo qui si elle n’avait pas été prise ne démontrerait rien. Ce défaut peut également présenter quelques aspects positifs, notamment l’agilité qu’il offre aux porteurs. C’est d’ailleurs ce qui justifierait la grande agilité qu’on a tant admiré chez la duchesse du Sussex quand elle pratique le Yoga.