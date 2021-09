Nicole Richie : ses cheveux en feu, son anniversaire tourne à un accident

Nicole Richie, fille du célèbre chanteur Lionel Richie a fêté ses 40 ans ce mardi 21 septembre. Pour la circonstance, elle a pu compter sur la présence de sa famille et de ses proches. Mais, ce jour heureux a failli se transformer en une journée de drame. Comme elle l’a montré sur son compte Instagram, les bougies de son gâteau d’anniversaire ont enflammé ses cheveux. Une scène qui l’a fait paniquer, ainsi que ses parents et les autres personnes présentes.

Un anniversaire chaud

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NICOLE RICHIE (@nicolerichie)

Nicole Richie a fait une entrée en feu dans la quarantaine ce mardi 21 septembre. Pour partager les moments de célébration de son anniversaire avec ses fans, l’actrice a choisi de publier une vidéo où on la voit en train de souffler sur les bougies de son gâteau d’anniversaire. Ce gâteau était d’ailleurs très nostalgique car c’était une belle pâtisserie sur laquelle il y avait une photo d’elle enfant placée au centre. Mais en voulant souffler sur les bougies après avoir fait son vœu, elle s’est malencontreusement trop rapprochée d’elles et ses cheveux ont pris feu. Une scène qui a créé la panique auprès de la principale concernée et de ses invités.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NICOLE RICHIE (@nicolerichie)

Les parents de la jeune quadragénaire ont tout de suite arrêté de chanter « Happy Birthday to you » et ont poussé des cris de peur, la starlette a fait pareil. C’était pour elle un instant de frayeur qu’elle n’avait jamais vécu. Dans la panique, elle a vite été secouru par un de ses invités qui l’a aidé à stopper les flammes qui voulaient consumer ses cheveux bouclés. L’épouse de Joel Madden a pour ainsi dire, eu un anniversaire chaud. Un jour qu’elle, ses invités et ses fans sur les réseaux sociaux ne sont pas prêts d’oublier.

Une réaction avec humour sur les réseaux sociaux

La star de téléréalité américaine a partagé la vidéo avec ses fans sur son compte Instagram et elle n’a pas pris cela comme un drame. Elle s’est plutôt montrée décontractée. En légende de la vidéo, elle a commenté : « Eh bien… Jusqu’ici 40 ans, c’est le feu« . Une réaction qui prouve que la comédienne a été amusée par cette scène. Les réactions qui allaient dans le même sens n’ont pas tarder à pleuvoir. Des célébrités telles que son époux Joel Madden, Lauren Andersen, Jamie Mizhari, Jessica Alba, Antoni Porowski ou encore Benjamin Madden ont également été amusés par cette petite vidéo.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mashable India (@mashable.india)

Si d’autres ont pris cette courte séquence de l’anniversaire de l’actrice avec beaucoup d’humour, d’autres se sont montrés inquiets. C’est le cas Kelly Rowland qui a fait savoir en commentaire que son cœur venait de s’effondrer. Ellen Pompeo s’est également inquiétée et a demandé si la maman de de Sparrow et Harlow allait bien. Ali Adler, Zooey Deschanel, Jesse Jo Stark, Hannah Fallis Bronfman, Scotty Counha et plusieurs autres stars ont été choqués par cette scène. Mais d’un autre côté, si on s’en tient au commentaire fait par son coiffeur Gregory Russell, il se pourrait bien que ce ne soit pas la première fois qu’un tel accident se produit dans la vie de la femme de 40 ans. Ce dernier a d’ailleurs commenté : « Quoi ??? Encore ?!?! ».