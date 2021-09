Michel Cymes : « Ce sont des tarés », son avis bien tranché sur le plateau de C à vous

Michel Cymes était ce mardi 21 septembre sur le plateau de C à vous et il a poussé un coup de gueule contre les médecins anti-vax.

Ce mardi 21 septembre, Michel Cymes était l’invité d’Anne-Élisabeth Lemoine dans l’émission C à vous sur France 5. Il a profité de cette tribune pour donner son avis sur les médecins anti-vax. Il a d’ailleurs été stricte et a préconisé leur radiation de l’ordre des médecins de France. Il a même fait savoir que s’il était président dudit conseil², il y’a longtemps que ces médecins auraient été convoqués.

Michel Cymes très remonté contre les médecins anti-vax

Le médecin était l’invité d’Anne-Élisabeth Lemoine dans C à vous sur France 5 ce mardi 21 septembre. Il a toujours été pour le respect des mesures barrière, mais également, il a toujours été d’accord avec la vaccination, pour ainsi combattre au maximum la pandémie du Covid-19. Il a d’ailleurs fait part de sa colère face à ces membres du corps médical qui sont contre le vaccin. Il n’est pas passé par quatre chemins pour déclarer, que ces médecins anti-vax qui propagent de fausses informations, ont la chance qu’il ne soit pas président du conseil de l’ordre.

C’est là les traits de caractère d’un docteur qui lutte activement contre la désinformation. Ces professionnels de santé qui refusent le vaccin, incitent naturellement les autres français à faire comme eux et Michel Cymes a profité de ce passage sur le plateau de France 5 pour s’opposer contre leurs propos anti-vax. Il a trouvé que c’est « scandaleux, inadmissible, irresponsable » pour les professionnels de santé de tenir de tels propos. Il a rappelé que même si la vaccination relève d’un choix personnel, elle ne doit pas faire l’objet de « prosélytisme » et de désinformation de la part du personnel médical. Il a ensuite déclaré : « Ce sont des tarés« , faisant ici allusion à ces médecins anti-vax.

Le docteur a demandé ce que fait le conseil de l’ordre face à des actes aussi graves. Il a dit être en quête d’information pour mieux comprendre cette inaction. Il a enchainé en disant que, par contre, si c’est lui qui pose un acte de ce genre, il sera très vite convoqué. La présentatrice lui a ensuite demandé si ces médecins anti-vax recevraient le même traitement que lui. Il a répondu par l’affirmative tout en soulignant que cela se fait actuellement dans la discrétion et que tout dépend de la renommée du médecin.

Le docteur quitte l’hôpital pour les plateaux de télé

Michel Cymes a démissionné de son poste de médecin généraliste de l’hôpital Georges Pompidou à Paris. Il ne recevra désormais plus de patients et pourra se consacrer entièrement à ses activités à la télé. Voyage au centre de la mémoire, est le nom de l’émission qu’il présente et qui a été diffusée ce 21 septembre. Il est également l’acteur principale de la série La Doc et le Véto retransmis sur France 3. En dehors de ces deux programmes télévisuels, il va présenter avec Bérénice Bourgueil, l’émission Vitamine C qui sera diffusée sur France 2. Il a en outre fait savoir pendant son entretien avec Anne-Élisabeth Lemoine, que ce sera une émission de divertissement pendant laquelle des personnalités viendront répondre à des questions sur la santé.