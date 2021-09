Mélanie Laurent en deuil : elle se confie sur la disparition de son proche ami

Pour la sortie de son nouveau film intitulé Le Bal des folles, Mélanie Laurent a eu un entretien avec Télé 7 jours. Interview au cours de laquelle, l’actrice est revenue sur les coulisses du tournage du film mais aussi sur la perte d’un être cher qui lui manque énormément aujourd’hui. Si cette dernière production parle d’une jeune fille qui a le don de voir et de parler avec les morts, ça a été l’occasion pour la femme de 38 ans de faire des révélations sur la disparition de son meilleur ami.

Le Bal des folles, un film qui lui fait penser à son meilleur ami décédé

Disponible sur Amazon Prime Video depuis ce 17 septembre, Le Bal des folles est une adaptation du roman de Victoria Mas. Mélanie Laurent a réussi à positionner pour la première fois, un film français sur la plateforme de streaming américaine. C’est un grand drame remarquable que la réalisatrice a réussi à produire. Cette production relate l’histoire d’une jeune fille qui a le don d’entendre et de voir les morts. Emmenée de force dans un hôpital psychiatrique par ses parents, la jeune Eugénie incarnée par Lou de Laâge fera la rencontre d’une infirmière au destin unique : Géneviève incarnée par Mélanie Laurent. Comme elle l’a commenté pendant son entretien sur Télé 7 jours, c’est une protagoniste hors du commun pour laquelle elle a d’ailleurs aimé jouer le rôle « des personnes rejetées par la société« .

La réalisatrice a profité de cette occasion pour revenir sur le don que possède cette jeune fille dans la clinique neurologique de La Salpêtrière du professeur Charcot. L’actrice a été séduite par le pouvoir de cette petite qui peut entendre les morts. Cela l’a poussé à faire des confidences sur un événement dramatique qui l’a affecté : « Peu avant le film, j’ai perdu mon meilleur ami. J’ai beaucoup souffert. Il me manque toujours. J’aurai tellement aimé dans ce moment de deuil, que l’on me rassure en me disant qu’il était là, tout près« , a-t-elle révélé sur Télé 7 jours. Elle a donc trouvé bon de penser comme Géneviève, le personnage qu’elle incarne dans sa toute nouvelle production cinématographique. Pour elle c’est un personnage très ancré dans le sol. Elle a dit qu’elle croit au rationnel et simultanément, dans certains cas, qu’elle aimerait se cramponner à des choses plus spirituelles.

Une réalisatrice joyeuse à la carrière prometteuse

Alors qu’elle vient de réaliser son 6e film, Mélanie Laurent qui a déjà fait ses preuves en tant qu’actrice, est en train de conquérir peu à peu le cœur des cinéphiles en tant que réalisatrice. Avant Le Bal des folles, Mélanie Laurent a fait un travail remarquable sur le long métrage Oxygène en collaboration avec Alexandre Aja. Un film qui est distribué par Netflix. La maman de Léo Laurent ne cesse de multiplier des contrats avec de grosses boites de distribution. C’est une femme forte qui travaille avec amour et passion. Elle a révélé que pendant les tournages, elle chante, danse et fait la folle avec son équipe de tournage. Une équipe avec laquelle elle travaille depuis plusieurs années aujourd’hui.