L’actrice italienne Asia Argento était l’invitée du Quotidien ce mardi 21 septembre 2021. Dans son entretien, l’artiste de 46 ans a évoqué le suicide de son ancien compagnon Anthony Bourdain. Dans cet article, nous vous donnons plus de détails sur le sujet.

Une triste fin pour une grande célébrité

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par asiaargento (@asiaargento)

C’était le générique de fin pour le chef cuisinier américain rendu célèbre aux États unis par les médias, le 8 juin 2018. L’homme qui était âgé de 61 ans a été retrouvé sans vie dans sa chambre d’hôtel à Kaysersberg Vignoble, par son ami Eric Ripert. La triste nouvelle de cette mort tragique a été confirmée par la chaîne Américaine CNN. En effet le très médiatisé chef cuisinier s’est pendu alors qu’il était en France pour tourner un nouvel épisode dans la série qui porte son nom et qui a à maintes reprises remporté l’Emmy Awards. Asia Argento qui était sa compagne à l’époque a publié suite à l’annonce de son décès un message touchant sur Twitter : « Anthony se donnait complètement dans tout ce qu’il faisait. Son esprit brillant, sans peur, a touché et inspiré tant de monde et sa générosité était sans limites. Il était mon amour, mon roc, mon protecteur. Je suis plus que dévastée. Mes pensées vont à sa famille. Je demande à ce que soient respectées leurs vies privées ainsi que la mienne ».

Anthony Bourdain était alcoolique

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par asiaargento (@asiaargento)

Reçue sur le plateau de Quotidien mardi 21 septembre, pour s’exprimer sur la sortie de son livre intitulé Anatomie d’un cœur l’actrice de 46 ans a évoqué en détail ce qu’elle ressent depuis la disparition de son ancien partenaire. D’après ses propos, le décès d’Anthony est un vrai coup dur pour son être et pas un seul jour n’est passé depuis cette tragédie sans qu’elle ne se remémore des souvenirs qui lui restent de son ancien compagnon. « Il me manque beaucoup. Peut-être que je n’aimerai jamais plus quelqu’un », a-t-elle déclaré. Elle a ensuite expliqué qu’à l’époque du suicide de son cher compagnon, ils étaient tous deux alcooliques et qu’Anthony Bourdain souffrait de dépression.

Une telle dépression pourrait être due à la consommation de drogue du célèbre chef cuisinier qui créait en lui une sorte de culpabilité excessive envers les autres. Jusqu’à ce jour, aucune raison valable n’a été trouvée pour justifier la pertinence de son suicide.

L’actrice accusée de harcèlement sexuel par le jeune acteur Jimmy Bennett, a conclu l’interview en révélant être elle-même, dépressive et bipolaire avant de rassurer son interlocuteur en affirmant qu’elle se faisait soigné.

Parler davantage du suicide pourrait lever le tabou qui règne autour de ce phénomène

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par asiaargento (@asiaargento)

Asia Argento a aussi évoqué d’une manière particulière, le suicide dans son interview. Elle a notamment affirmé que ce phénomène était encore tabou aujourd’hui et que ce serait l’une des raisons qui poussent de nombreuses personnes à l’essayer. D’après elles, la plupart des personnes qui tombent dans ce panneau à un moment ou un autre de leurs vies, (c’est-à-dire les personnes qui ont essayé de se suicider), ne sont pas en mesure de donner des raisons valables qui pourraient justifier leurs recours à cet acte. Ils le font généralement sans raison et même si on pouvait associer une raison à cela, ce ne serait pas quelques choses de grande importance. Elle estime que si on évoque généralement plus, ce sujet, beaucoup de personnes ne s’adonneraient plus à cet acte.