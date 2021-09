Brigitte Macron : « Ils ne disent pas toujours la vérité », elle s’inquiète pour ses petits-enfants

Ce mardi 21 septembre 2021, à l’occasion d’une réunion consacrée au cyberharcèlement, Brigitte Macron a eu une conversation avec celui qui fut auparavant un cadre de Facebook et actuellement patron d’instagram, Adam Mosseri. En tant que parent et grand-parent, l’épouse d’Emmanuel Macron a fait savoir ses inquiétudes par rapport à ses petits enfants qui d’après ses propos « ne disent pas toujours la vérité ». Nous vous proposons de découvrir plus d’information sur le sujet en lisant les prochaines lignes.

Une grand-mère parfaitement disponible pour ses petits-enfants

Bien avant de vivre une idylle et de construire un couple avec son cher et tendre époux Emmanuel Macron, Brigitte Macron a connu la maternité à trois reprises. Elle a eu deux filles et un garçon dans son mariage précédent celui avec l’actuel locataire de l’Élysée. Il s’agit de Sébastien, de Laurence et de Tiphanie. Ceux-ci aussi ont contribué à l’agrandissement de la famille en donnant naissance à leurs tours à des enfants, investissant ainsi leur mère dans le rôle de grand-mère. Aujourd’hui, Brigitte Macron est à la tête d’une famille de trois enfants et de sept petits-enfants. Chose dont ces dernières peuvent se réjouir, car leur grand-mère fait tout pour les protéger aux mieux de ses capacités. Il est donc bien raisonnable que quelques fois elle émette des inquiétudes à propos de ses protégés. Mardi 21 septembre, elle s’est confiée à leurs sujets au cours d’une réunion consacrée au cyberharcèlement.

En effet, la première dame française a décidé d’apporter son soutien à une campagne de sensibilisation lancée par le géant service de réseau social, instagram et baptisé ‘’le poids des mots’’. Cette campagne a été mise sur pied suite à une pluie d’insulte enregistrée sur les médias sociaux à l’encontre des enfants nés en 2010 et qui sont déjà aux collèges. « Mes petits-enfants sont plus forts que leurs parents sur les réseaux, et ils ne disent pas toujours la vérité sur ce qu’il s’y passe, car c’est leur monde », a révélé l’époux du chef de l’État. Rappelons qu’elle avait déjà auparavant porté la question du harcèlement des enfants auprès du G7 de L’UNESCO. Aussi faut-il ajouter que la première dame a indiqué que le nom choisi pour la campagne était bien l’idéal puisque selon elle, la signification d’un mot va bien au-delà de la définition que lui donne le dictionnaire. Un mot qu’on emploi serait une arme d’après la première dame.

Engagé dans la protection de l’enfance

Fortement impliquée dans le combat contre le harcèlement en milieu scolaire, la femme de 68 ans a souhaité profiter de sa rentrée remarquée à l’institut des Vocations pour l’Emploi de Clichy-sous-Bois, pour évoquer le sujet. Dans une vidéo partagée sur instagram, la mère de Tiphanie Auzière s’est exprimée sur le hashtag #Anti2010, qui est un mouvement né sur les réseaux sociaux et qui s’est donné pour but le harcèlement des collégiens nés en 2010. Un Mouvement qui n’a pas manqué de susciter diverses réactions de la part de plusieurs personnes. La première dame a aussi indiqué dans la vidéos publié qu’elle évoquerait à nouveau sujet le 4 novembre prochain qui sera consacré au harcèlement, pour « pointer ce qui a été fait, mais aussi les défaillances-».

Rappelons que depuis que ses pieds ont foulé le sol de l’Élysée en 2017, la première dame a été très active pour des causes destinées à la protection de l’enfance. Et la lutte contre le harcèlement scolaire occupe désormais une place importante dans son cœur.