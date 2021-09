Charlene de Monaco : une nouvelle fonction de taille lui a été attribuée malgré son absence

Entre Charlène de Monaco et la croix rouge, c’est bien une histoire particulière qui existe. La princesse consort de la Principauté de Monaco est très engagée dans la cause de la croix rouge et cela, depuis plusieurs années. Alors qu’elle se retrouve coincée en Afrique du Sud, loin de son époux et de ses enfants, la princesse s’est vu -attribué un poste important au sein de la croix rouge monégasque : celui de vice-présidente. Elle devient la seconde personnalité importante de l’organisation après son mari. Nous vous donnons plus de détails sur le sujet dans les prochaines lignes.

Vice-présidente de la Croix rouge monégasque

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Charlène de Monaco 👑 (@charleneofmonaco)

8000 km ! C’est la distance approximative qui sépare le rocher à l’Afrique du Sud où la princesse se retrouve actuellement coincée suite à une infection de la sphère ORL, loin d’Albert de Jacques et de Gabriella. Alors que les rumeurs d’un possible conflit conjugales vont de bons trains, la belle femme de 43 ans, qui plus est une ancienne nageuse s’est vue honorée par une institution à laquelle elle est pleinement dévouée depuis de nombreuses années. Celle qui depuis son accession au rang de princesse consort de la Principauté de Monaco, s’est investie dans des causes sociales est désormais la vice-présidente de la Croix rouge monégasque.

Elle prend ainsi, la suite de Philipe Narmino, ancien directeur des services judiciaires de Monaco et dorénavant, ancien vice-président de la Croix rouge monégasque. En effet, les soupçons de trafic d’influence se font peser sur ce dernier à cause de son implication dans l’affaire Dmitri Rybolovlev. Dès lors, il était devenu nécessaire de mettre à la tête de l’institution des personnes de confiance. Qui de mieux donc que Frédéric Platini, Bettina Ragazzoni, Camille Gottlieb et Charlène de Monaco pour assurer à bien la mission de l’institution sans qu’aucun compromis ne soit évoqué plus tard ?

Aucun problème de couple entre la princesse Charlène et le Prince Albert

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Charlène de Monaco 👑 (@charleneofmonaco)

Pour l’heure, aucune date n’a été fixée pour le retour de la princesse consort de Monaco. Cependant, on sait qu’elle ne rentrera pas avant fin octobre donc probablement à partie du mois de novembre. Pendant ce temps, au rocher, les membres de sa famille n’attendent rien d’autre que son retour. Et ils meurent d’impatience de voir l’épouse du prince revenir au palais de Monaco.

Dans les colonnes du célèbre magazine américain people, le prince a affirmé avoir hâte de revoir son épouse entre les murs de son palais et dans son rôle de mère. Il a également indiqué que son absence était comme un grand manque pour tout le monde à Monaco. Des propos qui semblent démentir toute rumeur de séparation évoquée par les médias sociaux. Déjà face à cela, le prince n’est pas resté silencieux, il a tenu à clarifier les choses. « Elle n’a pas décidé de s’exiler. Il s’agit purement d’un problème médical qu’il a fallu soigner. Elle n’est pas partie parce qu’elle était en colère contre moi ou contre quelqu’un d’autre. Elle se rendait en Afrique du Sud pour réévaluer le travail de sa Fondation là-bas et prendre un peu de temps avec son frère et quelques amis », a-t-il déclaré dans le magazine people le 8 septembre 2021.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PatRegal (@patregal)

Afin de mettre fin une fois pour de bon aux bruits de couloirs qui ont continué à se faire entendre malgré la nette explication du monarque, celui-ci a décidé de faire un geste pour le moins remarquable envers son épouse sur les réseaux sociaux le 22 septembre passé. En fait, le père de Jacques et de Gabriella a publié sur son compte instagram une photo de son épouse qui a manqué la rentrée scolaire de ses enfants. L’occasion parfaite pour fermer les grandes gueules et rappeler le grand travail que fait sa femme à travers sa fondation pour l’éducation des enfants.