Letizia d’Espagne : elle recycle une robe pour la sixième fois

Letizia d’Espagne est connu et admiré pour être une femme au goût exceptionnellement remarquable. Reine consort d’Espagne, l’épouse du roi Felipe est avant tout la reine du recyclage. La mère des princesses Leonor et Sofía surprend parfois son entourage et même plusieurs personnes dans le monde en remettant jusqu’à trois fois environs, les mêmes tenus à diverses occasions. Des tenus recyclés bien sûr ! Cette fois, elle est allée encore loin en recyclant 6 fois, une de ses robes. Nous vous proposons de découvrir plus d’information sur le sujet, dans la suite de cet article.

Six recyclages en trois ans

Letizia Ortiz est une de ces femmes de monarque au style irréprochable. Si la mère de Leonor nous démontre depuis plusieurs années son expertise en termes de mode vestimentaire, elle ne laisse passer aucune chance de surprendre le public à chaque fois que l’occasion se présente. Lors de la cérémonie de clôture des « Projets sociaux du Banco Santander » qui s’est tenue au Musée Reina Sofia à Madrid, le 21 septembre, les aficionados de Letizia Ortiz ont certainement eu la sensation d’avoir déjà vu cette robe vert foulard de la marque française Sandro qu’elle portait, auparavant. Eh bien, c’est effectivement le cas ! Cette robe en soie verte plissée et à encolure en forme de V sur la poitrine, nous l’avons vue pour la première fois en 2018 lors de la clôture du congrès international AFAMMER dans la ville de la capitale espagnole.

Déjà à cette époque, l’épouse du monarque d’Espagne était passionnée du recyclage, mais personne n’aurait pensé qu’elle recyclerait cette robe foulard autant de fois en 3 ans. La reine d’Espagne recycle en effet, l’impressionnante robe verte signée Sandro pour la 6e fois. Une admirable tenue seyante qu’elle porte si bien. Quoiqu’elle porte rarement des tenus de couleurs vertes, encore plus celles qui sont imprimées, toutes ces fois qu’elle opte pour cette robe, elle apparait toujours simple, mais magnifique. Et, cette fois même, la robe s’harmonise parfaitement avec son corps. Il faut dire que femme du souverain d’Espagne sait quand il faut remettre une tenue qu’elle a déjà portée et ne risque pas de faire faute de goût même si elle les recyclait une multitude de fois.

Des accessoires agréablement bien adaptés à sa robe

Vous convenez évidemment qu’une tenue seule, ne suffit pas pour rendre angélique, il faut bien y associer des accessoires, et là aussi, la reine Letizia ne manque pas de maîtrise. Elle sait choisir les bons accessoires pour ses tenus et c’est notamment ce qu’elle a prouvé mardi dernier. En effet, pour accessoiriser sa belle robe foulard de la collection Sandro, l’épouse du roi Felipe VI l’a associé conjugué simplement avec des talons aiguilles en daim noir. Dans ses mains, on pouvait voir également un porte-monnaie en cuir de même couleur.

Pour rappel, en 2018, c’était un talon de ce genre qu’elle avait combiné avec sa robe. Seule différence cette fois-ci : Ses cheveux. En effet, la coiffure n’est pas vraiment différente de celle qu’on a vue en 2018, mais à cette époque, la mère de Sofía n’avait pas encore les jolis cheveux argentés qu’elle porte aujourd’hui. En termes de maquillages, elle n’en fait pas trop, on le sait tous. Comme à son habitude, elle a fait simple. Et pour peaufiner le tout, elle choisit un masque de couleur blanche pour cacher son nez.