Bernard Tapie : « ne peut pas aller bien », sa fille Sophie fait des révélations déchirantes sur son cancer

Mardi dernier, Sophie Tapie était reçue sur le plateau de BFMTV. Elle a profité de son intervention pour s’exprimer sur la maladie de son père Bernard Tapie, âgé de 78 ans. En effet, l’ancien député français souffre d’un cancer de type 4, qui est, sans contestation, un cancer généralisé. Nous vous donnons plus de détails sur le sujet dans les lignes à suivre.

Bernard Tapie ne va pas bien

Les nouvelles sur la situation sanitaire de celui qui fut ministre de la ville de 1992 à 1993 ne sont pas très rassurantes. Reçu dans les locaux de BFMTV, mardi dernier, Sophie Tapie évoque comme pratiquement jamais, l’état de santé de son père. Depuis de nombreux automnes, l’ancien député français n’est plus au top de sa forme. L’homme de 78 ans qui avait été élu Conseiller général des Bouches-du-Rhône en 1994 combat deux cancers. L’un à l’œsophage et l’autre à l’estomac. « Il va comme quelqu’un atteint d’un cancer en stade 4. Il ne peut pas aller bien. C’est toujours compliqué, mais il faut avancer. On le fait pour lui aussi », a fait savoir la fille de l’ancien ministre et député, avec beaucoup de résilience.

Très réservée sur la vie privée de son géniteur, Sophie Tapie a arrêté son choix sur la musique pour exprimer ses sentiments et son opinion sur divers sujets. La musicienne de 33 ans a décidé de consacrer, dans son nouvel album, une chanson à son père. Dans son interview accordée sur le plateau de BFMTV, elle fait savoir que cette décision avait fait l’objet d’une longue réflexion et que ce n’était nullement une décision prise sur un coup de tête. Cependant, elle craignait fortement d’avoir à regretter de rater cette occasion et a donc préféré opérer un choix de cœur, plutôt qu’un choix raisonné. Dans cette chanson, la fille de Bernard Tapie rend hommage à tous ces hommes et toutes ces femmes pleines de courage qui luttent contre le cancer qu’elle décrit comme une maladie terrible.

Une des figures importantes de la ville de Marseille

À Marseille, et même dans toute la France, Les tapies sont une famille notoire. L’ancien ministre peut donc compter sur le soutien de son entourage. Géniteur de quatre rejetons dont deux fils, l’ancien dirigeant du célèbre club de la ville de Marseille, L’Olympique de Marseille, a pu compter sur le soutien de l’un de ses garçons, récemment. C’était le lundi 20 septembre 2021, que Stéphane Tapie a publié sur les réseaux sociaux, une vidéo pleine d’émotion de son paternel. La vidéo en question était une sorte de diaporama photo de l’homme d’affaires vénéré par les supporters du club dont il fut le patron.

Rappelons que le premier cancer de Bernard Tapie remonte en septembre 2017. Il était alors victime d’un cancer de l’estomac pour lequel il a subi une lourde intervention chirurgicale dès le début de l’année 2018. Cependant, dans cette même année et contre toute entente, l’homme d’affaires a annoncé une deuxième tumeur au niveau de l’œsophage. La situation s’est très vite dégénéré avant la fin de l’année 2019 puisqu’en novembre de cette année, il a fait savoir que son cancer s’est étendu aux poumons.

Mais ce n’était pas la dernière aggravation de son état de santé. En effet en avril dernier, il a également déclaré avoir des atteintes au cerveau et aux reins. Le 26 mai 2021, l’ancien député a encore subi une opération urgente à l’issue de laquelle son avocat a tenu à rassurer le public. « Son état de santé n’est pas alarmant. Il avait besoin de soins, d’examens et d’une intervention chirurgicale qui ne pouvaient pas être différés et qui avaient pour objectif raisonnable de lui permettre d’être présent à son procès, le combat d’une vie, d’ici deux à trois mois », a-t-il déclaré le 30 mai 2021, dans les colonnes du Journal du dimanche.