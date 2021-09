Nicolas Sarkozy : qui est cette célèbre rappeuse dont il est très fan ?

L’ex président de la république Nicolas Sarkozy est un grand fan de rap. C’est ce que nous apprend, Frank Tapiro, son ancien conseiller médiatique. Lors de la diffusion du documentaire intitulé La face cachée de, dédié à Diam’s, sur RMC ce mardi 21 septembre, ce dernier a saisi l’opportunité pour donner des détails quelque peu surprenants sur les préférences musicales du mari de Carla Bruni.

Nicolas Sarkozy, un grand fan de rap

Très souvent, on s’attend à ce que les présidents écoutent des musiques du genre classique, house ou encore country, bref des musiques douces. Mais de manière surprenante, on retrouve des musiques du genre Hip-hop/Rab et Rnb dans la playlist de Nicolas Sarkozy. Cette information a été dévoilée ce mardi 21 septembre par Frank Tapiro, ancien conseiller médiatique du mari de Carla Bruni. Mais aussi, selon nos confrères du Parisien, l’homme politique aime écouter du rap quand il est seul au volant de sa voiture. Il écoute un rap en particulier, celui de Diam’s.

Cette révélation a d’ailleurs été confirmée par Frank Tapiro ce mardi 21 septembre sur les ondes de RMC, lors de la diffusion du documentaire La face cachée de Diams. Une production qui revient sur les blessures secrètes et la face cachée de la rappeuse. Le publicitaire proche de l’ancien chef de l’Etat, a également déclaré que le papa de Louis Sarkozy, fredonnait aussi le titre Viser la lune d’Amel Bent.

Frank Tapiro a rabâché que l’ex président était un grand fan de Mélanie. Il a d’ailleurs confirmé que le mentor d’Emmanuel Macron maîtrisait tous les hits de la rappeuse. Mais en 2006, la chanteuse avait envoyé une petite pique à l’homme politique. « Y a comme un goût de démago dans la bouche de Sarko« , une phrase qui n’a certainement pas réjoui l’ancien locataire de l’Elysée.

Diam’s, le revers de la médaille

Dans les années 2000, Mélanie Georgiades de son vrai nom, Diam’s était l’une des artistes qui avaient le plus de vent en poupe dans le domaine rap. Elle est d’ailleurs l’une des grandes promotrices de ce style musicale du côté féminin. La femme qui a fêté son 41e anniversaire ce 25 juillet, a eu un disque d’or avec son deuxième album intitulé Brut de femme, sorti en 2003. En 2004, elle remporte également une Victoire de la musique pour le meilleur album rap de l’année. Elle remporte également le prix de la meilleure artiste française aux MTV Europe Music Awards en 2006. Aux NRJ Music Awards en 2007, elle rafle quatre prix, à savoir : meilleur Album français, meilleure Artiste féminine française, meilleure Chanson française et meilleur clip avec son titre Jeune Demoiselle. Elle a eu plusieurs autres distinctions.

Mais si elle a fait les beaux jours de la musique française et a figuré dans la prestigieuse liste des artistes écoutés par Nicolas Sarkozy, Diam’s a dû abandonner la musique du jour au lendemain. Elle a quitté le monde du show-business à cause d’une violente dépression qu’elle a eu suite au fait qu’elle n’arrivait plus à supporter les starmania et les sacrifices qu’il fallait consentir pour se maintenir au top. C’est en 2009, après une longue période de lutte contre son addiction aux médicaments, que l’artiste dit définitivement adieu au monde de la musique pour se consacrer à l’islam et à l’éducation de ses deux enfants en Arabie Saoudite.