Kate Middleton : plus sportive que jamais, elle fait une escalade et du vélo

Mardi dernier, Kate Middleton était dans le comté de Cumbria situé au nord-ouest de l’Angleterre, pour rencontrer les nouvelles recrues de la Royal Air Force, en tant que commandant of Royal Air Force Air Cadets. Au cours de cette visite, la duchesse de Cambridge a mis sa tenue de sport pour un entrainement plein d’intensité avec les cadets. La femme de William Windsor a testé ses performances à la descente en rappel avant de s’adonner à d’autres activités en forêt. Découvrez plus de détails sur le sujet dans la suite de ses lignes.

Vivement engagé dans la croissance des enfants et des jeunes, sur tous les plans

Quelques jours après sa rentrée royale, la mère du prince Georges est sur tous les théâtres d’opérations. La journée du mardi 21 septembre était particulièrement très chargée dans l’agenda de la princesse consort qui a donné de l’honneur à deux évènements importants. La première était la rencontre avec les nouvelles recrues de la Royal Air Force. Au cours de cette entrevue, la duchesse de Cambridge s’est adonnée à plusieurs activités sportives, dont la descente en rappel et une randonnée. Ensuite, elle s’est rendue auprès des ‘’Windermere Children’’, qui ont survécu à l’entreprise d’extermination des juifs, menés par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui se sont réfugiés en Angleterre.

La duchesse qui défend l’idée selon laquelle passer du temps avec les jeunes enfants est primordial pour leurs santés et leurs bonheurs, s’est rendu dans le nord-ouest de l’Angleterre pour assister à la réouverture du centre de formation des cadets de la Royal Air Force. En effet, le centre avait été temporairement fermé pour des travaux de réaménagement. Mère de trois enfants, et une trentaine presque digéré, Kate Middleton est toujours en pleine forme. C’est d’ailleurs ce qu’on a une fois encore, pu voir lors de son apparition aux côtés des cadets qui n’ont pas manqué de louer la gentillesse et la simplicité de la princesse consort.

Une belle journée pour la princesse consort

Munie d’une grosse veste en duvet, de couleurs kaki, d’un pantalon moulant sportif noir, et de ses bottes marron, See By Chloé, la duchesse de Cambridge était d’une grande élégance ce jour-là. Quand on lui a fait savoir qu’elle devrait faire une descente en rappel, Kate Middleton n’a pas sourcillé avant de s’y mettre. Même chose quand elle devrait faire du vélo. Elle n’a pas hésité à mettre un casque et à foncer à toute vitesse sur un VTT à travers les bois avec le groupe de cadets qu’elle visite. Une parfaite occasion pour parcourir les bords du lac Windermere et de découvrir tous ses aspects.

Comme nous l’avons annoncé un peu plus haut, la princesse ne s’est pas seulement arrêtée à sa visite avec les cadets. La femme du prince William a enlevé sa doudoune et enfilé une veste blazer pour se rendre auprès des enfants de Windermere, avec qui, elle a eu une excursion en bateau. À l’issue de la visite la belle fille du prince Charles a livré ses impressions sur son compte twitter. « C’était si puissant d’entendre comment leur séjour dans les lacs, profitant des loisirs de plein air, du sport et de l’art-thérapie, leur a permis de commencer à reconstruire leur vie et, éventuellement, leur famille ici, au Royaume-Uni », peut-on lire.